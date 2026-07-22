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URSA au rendez-vous de BATIMAT

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Communiqué
Publié le 22 juillet 2026
BATIMAT : le spécialiste de l'isolation URSA France présentera ses solutions thermiques et acoustiques et une innovation en avant-première.
URSA au rendez-vous de BATIMAT - Batiweb

Les équipes seront à la disposition des visiteurs sur le stand ETEX, qui rassemble pour la première fois 7 de ses marques françaises sur un seul et même espace, autour d’une ambition commune : Building better together. URSA y portera la voix de l’isolation performante et durable.

Une offre globale, avec des solutions d’isolation reconnues, permettant de couvrir l’ensemble des besoins, quelle que soit la nature du projet

URSA propose une offre globale alliant performance et durabilité : laine minérale de verre, polystyrène extrudé (XPS), solutions biosourcées et accessoires. Un grand nombre de références phares seront présentées sur BATIMAT. Ainsi par exemple :

  • Laine minérale : la gamme URSA TERRA, affichant des performances élevées en isolation thermique, acoustique et protection incendie et répondant aux exigences des chantiers en neuf comme en rénovation.
  • Solutions biosourcées : UPTEX, composé à 85 % de matelas et textiles recyclés collectés, assemblés et usinés en France. UPWOOD, issu de résineux, à 91% biosourcé, associant, comme UPTEX, confort de pose et haut niveau de performances.
  • XPS : les nouvelles gammes complémentaires NIII PRO et NIII CORE, aux performances thermiques renforcées, respectivement dédiées aux applications en toiture-terrasse (hors parking) et aux dallages, chapes et autres applications hors toiture-terrasse.
  • Accessoires : les trois nouvelles références URSA SECO N+, réponses simples et efficaces aux besoins des artisans, pour les applications de doublages des murs et de combles aménagés.

L’ITE à l’honneur sur BATIMAT 2026

L’Isolation Thermique par l’Extérieur présente de nombreux avantages pour isoler efficacement les bâtiments sans perte de surface. URSA propose depuis longtemps des solutions dédiées, reposant, entre autres, sur la technique du cladding. Sur BATIMAT, sera présentée en exclusivité sa toute dernière nouveauté en la matière, avec un système présentant les performances thermiques et acoustiques les plus élevées du marché sur ce type de solutions. Plus d’informations à venir…

Pour aller plus loin, URSA proposera dans la programmation du salon, une conférence dédiée à l’ITE.

Batimat 2026 | 28 septembre – 1er octobre | Paris Porte de Versailles | Hall 1 | Stand P066.

 

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