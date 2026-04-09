EXPERT : solutions professionnelles pour nettoyer, traiter et protéger les supports

Une gamme experte pour répondre aux évolutions du marché de la chimie du bâtiment

Dans un marché en pleine mutation, PRB renforce son positionnement avec une offre structurée, lisible et performante. La gamme EXPERT se distingue par :

une sélection de produits essentiels (gamme courte),

(gamme courte), une segmentation claire par code couleur selon les usages,

selon les usages, une prise en main facilitée pour les applicateurs.

Objectif : proposer des solutions efficaces pour l’entretien optimal des façades et supports.

Nettoyer, traiter, protéger : une approche globale pour la durabilité des ouvrages.

La force de la gamme EXPERT repose sur une méthode complète permettant d’assurer la pérennité des matériaux et des ouvrages.

Nettoyer les supports en profondeur

Le nettoyage est une étape essentielle pour préparer les surfaces avant traitement ou rénovation.

PRB ACTI FLASH : Nettoyant désincrustant haute performance, idéal pour les forts encrassements . Son action rapide (résultats visibles dès 30 minutes) permet d’éliminer efficacement les salissures avant mise en peinture ou ravalement.

: Nettoyant désincrustant haute performance, idéal pour les . Son action rapide (résultats visibles dès 30 minutes) permet d’éliminer efficacement les salissures avant mise en peinture ou ravalement. PRB ACTI NET : Nettoyant sans chlore ni acide, conçu pour les encrassements modérés. Il respecte les supports tout en offrant un résultat rapide et efficace.

Traiter les micro-organismes durablement

Après nettoyage, le traitement permet d’éliminer les algues, lichens et champignons en profondeur.

PRB ACTI PREV : Traitement préventif et curatif à base d’ammonium quaternaire. Il agit durablement contre les micro-organismes grâce à une action rémanente longue durée .

: Traitement préventif et curatif à base d’ammonium quaternaire. Il agit durablement contre les micro-organismes grâce à une . PRB ACTI PREV BOOSTÉ (nouveauté à venir) : Version renforcée avec une action accélérée et plus puissante. Idéal pour traiter les micro-organismes en profondeur et le noir de pollution urbaine.

Protéger les matériaux dans le temps

La protection permet de prolonger la durée de vie des supports et de limiter leur encrassement.

PRB HYDROFUGE : Solution imperméabilisante pour supports sains. Son effet perlant protège durablement contre l’humidité, ralentit l’encrassement et préserve l’aspect d’origine.

: Solution imperméabilisante pour supports sains. Son protège durablement contre l’humidité, ralentit l’encrassement et préserve l’aspect d’origine. PRB MINÉRALISANT : Spécialement conçu pour les supports anciens ou friables, il consolide les matériaux par micro-cristallisation tout en laissant respirer le support. Il combine effet minéralisant, hydrofugation et une protection de longue durée.

Une identité visuelle pensée pour les professionnels

La gamme EXPERT bénéficie d’une charte graphique didactique et intuitive :

visuels avant / après pour illustrer l’efficacité,

pictogrammes clairs (usages, supports, surfaces),

informations clés accessibles rapidement.

Cette approche facilite le choix du bon produit et optimise le travail sur chantier.

Pourquoi choisir la gamme EXPERT de PRB ?

Une solution complète en 3 étapes

Des produits performants et complémentaires

Une utilisation simplifiée grâce à une lecture claire

Une réponse adaptée aux enjeux de durabilité des façades et supports

Pour en savoir plus exit_to_app