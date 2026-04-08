Hausse des matériaux et possible remontée des taux, la guerre au Moyen-Orient menace la relance du logement neuf, constate le ministre Vincent Jeanbrun.

Le conflit au Moyen-Orient commence déjà à peser sur le coût des matériaux de construction et pourrait entraîner une hausse des taux de crédit, a estimé mardi 7 avril le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Cette situation risque de compliquer la relance de la construction de logements neufs.

Lors du premier comité de suivi du plan « Relance logement » annoncé en janvier, le ministre du Logement a estimé que la guerre au Moyen-Orient constitue « un facteur exogène extrêmement impactant pour la production de logements ».

Concernant les prix des matériaux de construction, « l’impact est déjà là », a-t-il ajouté plus tard lors d’un déplacement à Bondy (Seine-Saint-Denis).

Réunion avec le secteur bancaire

La Fédération française du bâtiment (FFB) relève une hausse des prix pouvant atteindre 35 % pour les membranes bitumineuses, utilisées pour l’étanchéité des bâtiments, et de 20 % pour certains produits plastiques, comme le PVC et certains isolants en polystyrène, selon des chiffres transmis à l’AFP.

De son côté, la Capeb indique que 65 % de ses adhérents sondés ont reçu des avis ou courriers de leurs fournisseurs annonçant des hausses de tarifs sur les matériaux, et que 56 % constatent également un impact lié à l’augmentation du coût du gazole non routier.

Vincent Jeanbrun a indiqué vouloir « travailler rapidement » sur un observatoire des prix des matériaux de construction, demandé de longue date par la FFB et le mouvement HLM, afin de « voir si les hausses sont justifiées ou s'il y a des effets d'aubaine ».

Concernant les taux d’intérêt, le ministre a estimé que le conflit « peut avoir une incidence » et nécessitera de « s’adapter » pour « absorber cette crise et atteindre notre objectif de deux millions de logements d'ici 2030 ». Il a annoncé son intention de réunir le secteur bancaire pour discuter de la question.

Avec AFP