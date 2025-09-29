Les solutions PRB pour des façades en relief inoubliables

Donnez du relief à vos façades avec le PRB STYLDÉCOR

PRB a développé la gamme PRB STYLDÉCOR, avec des matrices et des pochoirs qui vous permettront d'imprimer ou de dessiner sur enduit frais des imitations de bois, schiste, brique, pierre, bambou etc.

Créer, rénover, notre collection vous offre la possibilité de marier différents effets de matières et de couleurs.

Avec ce procédé d'enduit sculptable, vous obtiendrez une façade unique et contemporaine.

Plusieurs mises en oeuvre sont possibles : à la main, au moyen de matrices, au moyen de rouleaux, au moyen de pochoir.

→ Sculptage à la main

Le sculptage à la main permet de réaliser de manière libre des effets de pierres, de chaînage, de linteaux, de briques etc… Cela permet d’obtenir un résultat plus artisanal, moins régulier, rendant l’imitation du décor plus authentique et réaliste.

Un style régional typique et/ou des décors spécifiques peuvent être réalisés par l’artiste, pour une façade unique.

→ Décors réalisés avec des matrices

Les matrices PRB permettent la réalisation rapide d’effets bois, brique, bambou, cannelure, schiste très réalistes et d'ondulations graphiques et élégantes.

Grâce aux poignées ergonomiques (latérales et/ou supérieures) la mise en oeuvre est simple et confortable.

Résistantes, les matrices sont réutilisables sur de nombreux chantiers.

→ Visuels des différents effets réalisables grâce aux matrices

→ Décors réalisés avec des rouleaux

De la même manière que les matrices, les rouleaux styldécor PRB permettent la réalisation rapide de différents effets : bois, cannelé, schiste ou martelé.

Idéal pour les petites surfaces murales, les rouleaux sont légers et faciles à utiliser.

Très résistants, ils sont également réutilisables sur de nombreux chantiers.

→ Visuels des différents effets réalisables grâce aux rouleaux

→ Décors réalisés avec des pochoirs

Les pochoirs PRB permettent de réaliser facilement des motifs de pierres en façade.

Les pochoirs installés sur l’enduit PRB STYLDECOR permettent de tracer rapidement les joints de pierres, qui seront ensuite à creuser, avec une mirette par exemple, pour réaliser l’imitation.

Il est possible de moduler les nuances de l’enduit grâce au PRB PIGMENT SYSTEME COLOR, permettant de rendre l’imitation de la façade en pierre encore plus réaliste.

Trois motifs sont réalisables : pierre de tradition, pierre à l’ancienne, pierre de Bretagne.

Les kits, composés de 3 laizes, sont réutilisables sur de nombreux chantiers.

→ Visuels des différents effets réalisables grâce aux pochoirs

PRB STYLDECOR

Enduit décoratif pour la réalisation de décors et modénatures en façades

EN 998-1 Type OC2 - Classe CSII

Conditionnement : sac papier 25kg

Consommation : 14,5 kg/m² pour une épaisseur de 10 mm

Conservation : 12 mois

Couleurs : 100 teintes + 25 teintes PRB SUN+

Laissez parler votre créativité avec PRB CRÉPILIS SC & F

L’enduit organique de parement fin de finition ignifugé à deux passes, PRB CRÉPILIS SC & F, est un (revêtement peinture épais) prêt à l’emploi, permettant une mise en oeuvre simplifiée et rapide.

Il s’emploie aussi bien en intérieur et qu’en extérieur, sur du neuf ou en rénovation, ainsi qu’en finition de système ITE.

D’aspect très mat, la finition est d’une grande finesse et dispose d’une excellente résistance à l’encrassement.

Il permet, en plus de finitions classiques (lissée, lissée truelle, brossée), de réaliser des motifs décoratifs en façade.

Ces motifs décoratifs sont réalisables via deux types de pochoirs :

Le pochoir STYLBRIK

Le pochoir STYLCRÉA

→ Le pochoir STYLBRIK

Le kit pochoir STYLBRIK permet de réaliser jusqu’à 100 m² de façade en imitation de brique.

Il se pose et se maroufle dans la première couche de CRÉPILIS SC qui sera de la couleur du joint de brique.

Le CRÉPILIS F est ensuite appliqué en finition, avec la couleur de la brique souhaitée.

Le pochoir STYLBRIK est ensuite retiré et révèle le motif de brique.

→ Le pochoir STYLCRÉA

Le pochoir STYLCRÉA permet de réaliser n’importe quel motif décoratif en façade.

Ils sont réalisables sur-mesure, que ça soit au niveau design du motif, qu’au niveau de sa dimension.

Applicable avec le CRÉPILIS F, la personnalisation est totale et la façade unique.

→ Exemple de motifs réalisés en STYLCRÉA

PRB CRÉPILIS SC & F

Enduit de parement fin de finition ignifugé à deux passes

NFT 36-005 : Famille II - Classe 2b - DTU 59.1

NF EN 1062-1 (NFT 34-722) : A0 (D3)

NF EN 1062-1 : G3 E5 S3 V2 W3 A0 C0

Conditionnement : seaux de 20kg

Consommation : SC : 1,1 à 1,5 kg/m² / F : 0,6 à 1 kg/m²

Conservation : 24 mois

Couleurs : 208 teintes

Pour en savoir plus exit_to_app