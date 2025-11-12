PRB MORTIER FIN PLUS : mortier prêt à l’emploi performant

Idéal pour les travaux courants de maçonnerie et les finitions soignées, il convient parfaitement pour :

les joints de maçonnerie,

les petits scellements,

les ragréages fins et le surfaçage de béton.

Grâce à sa granulométrie fine inférieure à 2 mm, PRB MORTIER FIN PLUS assure une finition lisse et homogène, tout en garantissant une résistance mécanique élevée.

Performance et facilité de mise en œuvre

Conçu pour offrir un confort d’application optimal, PRB MORTIER FIN PLUS se distingue par sa praticité :

Durée d'utilisation prolongée (environ 2 h à 20°C), permettant un travail efficace sans gaspillage.

Retrait limité (< 0,8 mm/m) pour une excellente durabilité dans le temps.

Ce mortier technique répond aux besoins des artisans et entreprises de construction recherchant une solution fiable et performante pour leurs chantiers quotidiens.

Un produit sûr et conforme aux exigences du bâtiment

PRB MORTIER FIN PLUS s’applique sur :

blocs béton ,

, briques ,

, et autres supports minéraux conformes aux normes NF.

À ne pas utiliser sur supports en plâtre, bois ou peints.

Son emploi est recommandé entre 5°C et 35°C, dans des conditions adaptées à la maçonnerie.

La qualité PRB au service des professionnels

Fort de son savoir-faire reconnu, PRB conçoit des solutions techniques innovantes pour la construction et la rénovation.

PRB MORTIER FIN PLUS illustre cet engagement en offrant un mortier de maçonnerie performant, simple d’emploi et durable, répondant aux exigences de qualité du secteur.

En résumé – PRB MORTIER FIN PLUS

Type de produit : Mortier fin pour travaux de maçonnerie et de finition

Applications : Joints de maçonnerie, petits scellements & Ragréages fins, surfaçages de béton

Granulométrie : < 2 mm

Résistances mécaniques élevées

Conditionnement : Sac papier de 25 kg (palette de 1,4 t – 56 sacs) & Sac papier de 5 kg (palette de 0,640 t – 128 sacs)

Conservation : 12 mois

