ConnexionS'abonner
Fermer

PRB MORTIER FIN PLUS : mortier prêt à l’emploi performant

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 12 novembre 2025

PRB enrichit sa gamme avec MORTIER FIN PLUS, un mortier fin prêt à l’emploi offrant performance, simplicité d’usage et polyvalence sur chantier.
PRB MORTIER FIN PLUS : mortier prêt à l’emploi performant - Batiweb

Idéal pour les travaux courants de maçonnerie et les finitions soignées, il convient parfaitement pour :

  • les joints de maçonnerie,
  • les petits scellements,
  • les ragréages fins et le surfaçage de béton.

Grâce à sa granulométrie fine inférieure à 2 mm, PRB MORTIER FIN PLUS assure une finition lisse et homogène, tout en garantissant une résistance mécanique élevée.

Performance et facilité de mise en œuvre

Conçu pour offrir un confort d’application optimal, PRB MORTIER FIN PLUS se distingue par sa praticité :

  • Prêt à gâcher, il se prépare facilement à la bétonnière, au malaxeur ou manuellement.
  • Durée d’utilisation prolongée (environ 2 h à 20°C), permettant un travail efficace sans gaspillage.
  • Retrait limité (< 0,8 mm/m) pour une excellente durabilité dans le temps.

Ce mortier technique répond aux besoins des artisans et entreprises de construction recherchant une solution fiable et performante pour leurs chantiers quotidiens.

Un produit sûr et conforme aux exigences du bâtiment

PRB MORTIER FIN PLUS s’applique sur :

  • blocs béton,
  • briques,
  • et autres supports minéraux conformes aux normes NF.

À ne pas utiliser sur supports en plâtre, bois ou peints.
Son emploi est recommandé entre 5°C et 35°C, dans des conditions adaptées à la maçonnerie.

La qualité PRB au service des professionnels

Fort de son savoir-faire reconnu, PRB conçoit des solutions techniques innovantes pour la construction et la rénovation.

PRB MORTIER FIN PLUS illustre cet engagement en offrant un mortier de maçonnerie performant, simple d’emploi et durable, répondant aux exigences de qualité du secteur.

En résumé – PRB MORTIER FIN PLUS

  • Type de produit : Mortier fin pour travaux de maçonnerie et de finition
  • Applications : Joints de maçonnerie, petits scellements & Ragréages fins, surfaçages de béton
  • Granulométrie : < 2 mm
  • Résistances mécaniques élevées
  • Conditionnement : Sac papier de 25 kg (palette de 1,4 t – 56 sacs) & Sac papier de 5 kg (palette de 0,640 t – 128 sacs)
  • Conservation : 12 mois

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
PRB Produits de revêtement du bâtiment - Batiweb

Le revêtement de façade était une technique, PRB en a fait un art. Un art qui associe...

16 Rue de la Tour
85150 Les Achards
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.