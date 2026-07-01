Facturation électronique : ce que ça change pour votre bureau d’études

Depuis le début de l’année, les messages d’alerte se multiplient : « Urgence, sanctions, choisissez vite ! ». Pourtant, pour les bureaux d’études, la réforme de la facturation électronique est avant tout une question d’organisation, de choix d’outils et de pilotage d’activité.

Alors, concrètement, qu’est-ce que cela change dans vos processus internes et votre gestion au quotidien ?

Entre les obligations réglementaires et les opportunités de modernisation, il est facile de s’y perdre. Pourtant, une chose est sûre : cette réforme va bouleverser vos habitudes de facturation, notamment si vous travaillez en co-traitance, sous-traitance ou dans tous les cas où une validation de la facture en amont de son envoi est requise. Et bien sûr, le changement sera encore plus important si vous ne disposez pas déjà d’un outil de facturation conforme.

Pourquoi cette réforme vous concerne directement ?

La facturation électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en France, mais avec des échéances différentes selon votre taille :

Grandes entreprises et ETI : émission et réception dès septembre 2026.

PME, TPE et micro-entreprises : réception dès septembre 2026, émission en septembre 2027.

Pour les bureaux d’études, cette réforme impacte particulièrement :

Le processus de facturation et de validation des avancements en amont, en particulier si les projets font intervenir de multiples partenaires (cotraitances, sous-traitances à paiement direct).

Les outils de facturation, car les factures au format PDF ou Excel ne seront pas conformes.

L’organisation interne, en raison des délais de dépôt assez courts des factures après leur émission.

La gestion des validations : un processus à repenser

Avec la réforme, les factures ne pourront plus être modifiées facilement une fois émises. C’était déjà normalement le cas, mais en pratique, il n’était pas rare dans le secteur de voir des modifications a posteriori. Désormais, tout correctif ultérieur devra passer par une procédure spécifique (nouvelle facture annulant et remplaçant la précédente, avec un nouveau numéro, nécessité d’avoir interne et gestion spécifique en comptabilité générale), ou l’émission d’un avoir et d’une nouvelle facture, le tout déposé sur une plateforme agréée.

Par conséquent, si votre bureau d’études travaille avec des co-traitants, sous-traitants à paiement direct ou mandataires, il est important de repenser et structurer le processus de facturation en amont.

Le choix des outils : pourquoi Excel ne suffira plus

Beaucoup de bureaux d’études utilisent encore Excel ou Word pour établir leurs factures. Or, ces outils ne génèrent pas les formats structurés exigés (XML, Factur-X, CII). Qui plus est, les factures au format PDF simple ne sont pas non plus conformes à la réforme. Que faire dans ce cas ?

Opter pour un logiciel métier : conçu pour les bureaux d’études, sociétés d’ingénierie et cabinets de conseil, un logiciel comme Pythagore permet de générer des factures conformes aux normes, centraliser les données (clients, projets, temps passés) et réduire les risques d’erreurs. Il peut également rendre d’autres services en matière de suivi de l’activité.

Vérifier la compatibilité et la conformité de votre logiciel actuel : il doit pouvoir générer des factures dans l’un des 3 formats autorisés. Sinon, il faudra probablement le remplacer.

En cas de faible volume de factures : si vous n’avez pas le temps ou le budget pour un outil plus complet, envisager dans un premier temps une plateforme agréée proposant des services de création de factures conformes à partir de fichiers PDF simples. Il faudra toutefois vérifier que la plateforme choisie sera en mesure de gérer les cas de facturation complexes que vous pourriez avoir à traiter.

Un guide pratique pour vous aider dans cette évolution réglementaire

La facturation électronique n’est pas qu’une contrainte réglementaire : c’est aussi une opportunité pour moderniser votre gestion. Mais c’est également un changement qui impose une répartition claire des rôles au sein de votre équipe. C’est en anticipant les impacts sur vos processus internes, vos outils et vos collaborations, que vous pourrez aborder cette réforme sereinement et efficacement.

Pour aller plus loin et obtenir une feuille de route détaillée, ainsi que des conseils concrets adaptés à votre métier, nous avons conçu un guide pratique, que nous mettons gratuitement à votre disposition.

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