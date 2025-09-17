À un an de l'entrée en vigueur de la facturation électronique obligatoire, la start-up Bill up multiplie les utilisateurs parmi les artisans. Son application mobile promet de simplifier la gestion des factures, un enjeu crucial pour des milliers de petites entreprises encore attachées au papier.

À compter de septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront adopter la facturation électronique. Une échéance qui inquiète nombre de petites structures, encore peu digitalisées. À ce jour, seule une facture sur sept est dématérialisée et 94 % des entreprises continuent de privilégier le papier.

C'est dans ce contexte que la start-up Bill up, basée à Annecy, gagne déjà du terrain auprès des artisans. Sa promesse : transformer une contrainte légale en véritable opportunité, en simplifiant la gestion administrative au quotidien.

Une application pensée pour le terrain

Disponible sur iOS et Android, Bill up se distingue par une approche pratique et mobile. L'application permet de scanner ou d'importer une facture, d'en extraire automatiquement les données essentielles, puis de programmer un paiement sécurisé via plus de 100 établissements bancaires.

Les utilisateurs peuvent aussi centraliser et archiver leurs factures dans un espace unique, recevoir des appels pour éviter retards et pénalités, et transmettre rapidement les documents à leur service comptable.

Pour Anthony Scacchetti, CEO de Bill up, l'objectif est clair : « Nos utilisateurs économisent en moyenne cinq heures par semaine sur les tâches administratives, qu'ils peuvent réinvestir dans leur cœur de métier ».

Anticiper l'obligation et devancer la concurrence

Alors que la plupart des acteurs du marché se concentrent sur l'émission de factures, Bill up mise sur un segment encore peu exploité : la réception et le paiement. Une orientation stratégique qui vise directement les 4,4 millions de petites entreprises concernées par l'échéance réglementaire.

La start-up entend être prête dès janvier 2026, soit plusieurs mois avant l'obligation légale, afin d'offrir une longueur d'avance à ses utilisateurs.

Pour y parvenir, l'application s'appuie sur des technologies bancaires sécurisées (API Bridge, Stripe) et une interface intuitive, pensée pour les artisans en déplacement : plombiers, électriciens, menuisiers ou encore architectes.

Des offres adaptées aux petites structures

Bill up propose une formule gratuite pour scanner et stocker jusqu'à cinq factures, mais aussi deux abonnements premium : 4,90 € par mois sans engagement, ou 45 € par an. Ces options donnent accès aux paiements illimités, aux rappels automatiques, au partage par mail et à un accès web.

Les premiers retours d'utilisateurs mettent en avant un gain de temps considérable : « Avec Bill up, j'ai divisé par quatre mon temps de gestion administrative et réduit de moitié les factures égarées », témoigne Maureen, secrétaire d'un cabinet d'architecte. De quoi convaincre d'autres artisans de franchir le pas vers la dématérialisation, bien avant l'obligation.

Par Jérémy Leduc