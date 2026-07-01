Refonte Pixel CRM : la plateforme CEE nouvelle génération arrive bientôt
Depuis plusieurs mois, les équipes Pixel travaillent sur la plus importante évolution de Pixel CRM. Cette refonte marque une nouvelle étape dans le développement de la plateforme et répond aux besoins croissants des professionnels des CEE en matière de performance, de conformité et de productivité.
Cette nouvelle version de Pixel CRM introduit plusieurs fonctionnalités majeures destinées à simplifier le quotidien des installateurs, mandataires et obligés.
Parmi les évolutions les plus attendues figurent de nouveaux contrôles de conformité intelligents permettant de sécuriser les dossiers dès leur création. Grâce à des mécanismes de vérification renforcés, les utilisateurs peuvent identifier plus rapidement les anomalies potentielles et réduire les risques de non-conformité.
La plateforme intègre également un pilotage de l’activité en temps réel. Les équipes disposent désormais d’une meilleure visibilité sur leurs indicateurs clés, l’avancement des dossiers et leurs performances opérationnelles grâce à des outils de suivi plus performants.
Autre avancée majeure : l’automatisation de nombreuses tâches administratives. En réduisant les actions manuelles répétitives, Pixel CRM permet aux équipes de gagner un temps précieux et de se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée.
Pour accompagner ces nouveautés, l’interface utilisateur a été entièrement repensée afin d’offrir une expérience plus rapide, plus intuitive et plus efficace.
Mais cette transformation ne s’arrête pas là.
Cette nouvelle architecture servira de socle aux prochaines innovations de Pixel CRM. Plusieurs fonctionnalités sont déjà en préparation, notamment des agents IA dédiés au contrôle documentaire, un portail bénéficiaire nouvelle génération, une application mobile et des tableaux de bord avancés.
Avec cette évolution, Pixel CRM confirme son ambition d’accompagner durablement les professionnels des CEE dans leurs enjeux de conformité, de productivité et de croissance.
Les prochaines nouveautés seront dévoilées très prochainement !
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