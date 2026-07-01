DUCO reçoit à nouveau le certificat VCDO pour l’entrepreneuriat durable en 2026

Notre participation à cette charte nous engage à prendre chaque année au moins 10 actions concrètes en faveur du développement durable. Notre approche, fondée sur les cinq P — People, Planet, Profit, Peace & Partnerships — nous permet de progresser pas à pas vers un avenir plus durable.

Un aperçu de nos initiatives

Mise en place d’un flux Jira structuré pour la communication interne et le suivi des problèmes

Afin de rendre la collaboration interne et le suivi des points d’amélioration plus efficaces, un flux Jira structuré a été mis en place. Ce système offre aux équipes un cadre clair pour signaler, suivre et résoudre les problèmes — de la production au service après-vente. Résultat : davantage de transparence, des délais plus courts et moins de malentendus.

Vidéos d’instructions de sécurité pour les nouveaux collaborateurs et les visiteurs

DUCO a produit une série de vidéos d’instructions de sécurité professionnelles, destinées aux nouveaux collaborateurs et aux visiteurs de notre site de production. De manière accessible et visuellement claire, les principales règles de sécurité y sont expliquées — pour toute personne, quelle que soit son origine ou sa langue.

120 points de recharge pour un parc automobile électrique

DUCO mise résolument sur l’électrification de son parc automobile. Tous les sites ont été équipés — Duco Projects inclus — aboutissant à pas moins de 120 points de recharge installés. Cela rend le passage à la mobilité électrique aussi accessible que possible et réduit notre empreinte CO₂ sur la route.

Cahier des charges qualité achats pour les fournisseurs

DUCO a élaboré son propre cahier des charges qualité à destination de ses acheteurs et fournisseurs, définissant des attentes claires en matière de qualité, de fiabilité et de durabilité. Car une chaîne d’approvisionnement responsable commence par des accords transparents.

Chez DUCO, nous continuons à investir dans l’innovation et dans des technologies qui contribuent à un monde meilleur. Ce certificat confirme cette ambition — et nous pousse à aller encore plus loin.

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