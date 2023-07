Fast Flooring, les sols faciles à poser et recyclables signés Forbo Flooring

Ainsi, Forbo Flooring propose désormais plus d’une dizaine de produits faciles et rapides à poser, économiques et recyclables, adaptés à tous les segments (résidentiel, tertiaire, hospitalier, commercial, industriel...), à tous les projets, en neuf bien entendu, mais surtout plébiscités en rénovation, notamment en milieu occupé.

Allura flex pink natural stone et white autumn oak

Sans colle, sans adhésif, avec moult atouts !

Qu’il s’agisse de revêtements de sol en lés, dalles ou lames ainsi que de tapis de propreté pour les entrées, les solutions Fast flooring de Forbo Flooring offrent de multiples avantages, tant pour les maîtres d’œuvre et d’ouvrage, les artisans de pose que pour l’utilisateur final.

Facilité, rapidité & rentabilité :

Exit toute préparation de supports, les solutions Fast flooring pouvant recouvrir les sols existants, y compris amiantés1, l’opération chronophage de ragréage disparaît. De même que celle de collage puisqu’il suffit de clipser, emboîter ou simplement placer au sol (structure plombante) les revêtements en pose libre avec, à la clé, une réduction des coûts d’installation et du temps d’immobilisation des locaux de plus de 50 % !

Nombreux segments y sont sensibles, par exemple les établissements de soin qui fonctionnent 24 h sur 24, souvent sous tension, pour lesquels une mise en service immédiate relève presque de l’ordre de l’indispensable. De même, le secteur éducatif apprécie la possibilité de réaliser la pose d’un revêtement libre sur un week-end ou une fin de période de vacances scolaires plutôt que de devoir réquisitionner les bâtiments (avec surcoûts) pendant les congés d’été. Tout comme les espaces commerciaux où la perte d’exploitation directe peut être véritablement préjudiciable. Avec les solutions Fast flooring, les sols sont utilisables immédiatement, sans attendre les 48 heures traditionnelles après la pose, même en cas de fort trafic.

Modul’up trafic | Modul’up compact light hybrid wood concrete

Sérénité & bien-être :

Autres bénéfices liés au Fast flooring, l’absence de troubles sonores liés à la préparation du support ou au nettoyage après chantier, de poussières et d’odeurs (encore une fois appréciable voire salutaire dans le milieu hospitalier par exemple).



Par ailleurs, la réduction du nombre d’opérations et d’étapes en position accroupie ainsi que la suppression de la manutention liée au transport de la colle préservent la santé du poseur, limitant pénibilité et TMS2.



Enfin, la flexibilité induite par l’absence de temps de gommage ou de séchage, la possibilité de repositionner le produit à l’envi et l’élimination de tout risque de litiges post-chantier liés à l’encollage favorisent aussi la tranquillité d’esprit des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, gestionnaires et artisans.

Modul’up trafic | Modul’up compact light grey canyon et grey canyon

Durabilité :

Là-encore, l’absence de colle fait des produits Fast flooring d’excellents contributeurs à la cause de la planète. De même que se retirant tout aussi aisément et proprement qu’ils ont été installés, sans endommager le support, l’absence de résidus d’adhésif permet leur recyclage pour une seconde vie en droite ligne de l’implication Forbo Flooring en faveur de l’économie circulaire (avec, en sus, le recyclage des chutes de pose bien sûr).

Allura puzzle

1 - Selon réglementation en vigueur

2 - Troubles musculo–squelettiques

