FDES : les fabricants de matériaux mettent les bouchées doubles

Knauf franchit une étape majeure en couvrant désormais plus de 1000 références avec ses Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). Ce bond technique offre aux concepteurs et bureaux d’études des données précises et justifiées, notamment sur l’indice de réchauffement climatique (valeur CO 2 ) de chaque produit.

900 références couvertes par seulement 12 FDES

Une avancée importante grâce à un groupement innovant par masse surfacique et intervalle d’épaisseurs associés, qui va grandement faciliter le travail des professionnels, comme l’explique Michel Scoutheeten, Chef de Produits isolants plans chez Knauf France :

« Les bureaux d’étude, pour une épaisseur 120 mm, étaient souvent contraints de prendre la valeur de la FDES vérifiée directement supérieure, par exemple un 200 mm, ce qui n’était pas forcément à l’avantage de la valeur CO 2 ; désormais la quasi-totalité de nos références d’isolants PSE est couverte pour une valeur qui lui est propre et justifiée par FDES ! »

Déjà en conformité pour le changement du 1er janvier 2026

Knauf anticipe le changement de référentiel normatif des FDES au 1er janvier 2026 et met en conformité, dès à présent, toutes les références concernées.

Michel Scoutheeten précise :

« Cette date est d’une importance capitale pour les acteurs de la construction. En effet, à cette date la base INIES ne retiendra que les FDES conçues selon la dernière norme en date : la NF EN 15804+A2 et son Complément National (NF EN 15804+A2 CN) – les anciennes FDES conçues suivant la version A1 de la norme, n’auront plus aucune valeur, même si leur date de validité semble correcte. Elles seront de fait purement et simplement supprimés de la base INIES. »

Les FDES Knauf sont disponibles en libre accès sur la base INIES et dans la bibliothèque technique de knauf.com.

