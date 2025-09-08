ConnexionS'abonner
Salon ARTIBAT, Octobre 2025 : l'Innovation au cœur du Bâtiment à Rennes

Communiqué
Publié le 08 septembre 2025
Le salon ARTIBAT revient pour sa 20ème édition, s'imposant comme le rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment.
Du 22 au 24 octobre, le Parc des Expositions de Rennes sera le point de rencontre de l’ensemble de la construction en France, réunissant fabricants, distributeurs, architectes, entreprises du BTP et artisans.
Cet événement, organisé par la CAPEB des Pays de la Loire, accueillera plus de 40 000 visiteurs et 1 100 exposants sur 65 000m² d’exposition
Le lieu unique dédié aux professionnels pour une vision à 360° de l’ensemble des produits et solutions du Bâtiment et des Travaux publics.

Retrouvez la liste des exposants et demandez votre badge (Code ANPRE) sur artibat.com 

ARTIBAT : Innovations et nouveautés à la UNE ! 

Au gré de leur déambulation, les visiteurs pourront identifier, par une signalétique spécifique sur stand, les 45 Nouveautés et Avant Premières sélectionnées par un Jury d’expert dans le cadre du dispositif « Millésime ARTIBAT 2025 ».
Mises sur le marché de moins d’un an, elles répondent à des critères d’innovation, d’avantages pour le professionnel, d’impact environnemental, d’optimisation des ressources.

Une sélection à découvrir sur site via le Pocket ARTIBAT : l’outil de poche indispensable pour visiter le salon.   

En complément de l’exposition ARTIBAT dévoile Sa Collab'Zone 

Sur 400 m², cet espace unique présentera les avancées technologiques qui transforment le secteur où se mêlent l’expertise humaine, la robotique et l'intelligence artificielle.

Développée en partenariat avec les chercheurs de Nantes Université et leurs partenaires, la Collab'Zone proposera aux visiteurs des démonstrations inédites et surprenantes : des robots collaboratifs conçus pour assister les artisans, des systèmes d'IA dédiés à l'analyse de chantiers, et des outils qui simplifient les tâches les plus complexes.

À découvrir :

  • Un pont démonstrateur de 8 mètres de long de Nantes Université et ses partenaires, qui illustre les techniques de fabrication du futur, intégrant l'impression 3D et l'utilisation de matériaux recyclés.
  • Des robots capables d'imprimer en terre crue ou de poser des briques.
  • Des solutions de sécurité basées sur l'IA pour détecter les risques sur les chantiers.

Des entreprises innovantes seront également présentes pour montrer comment ces technologies sont déjà intégrées dans le quotidien des professionnels. Attendez-vous à voir des imprimantes murales robotisées, des assistants pour carreleurs, et des systèmes de visioconférence immersifs.

Le salon est également l'occasion de mettre en avant la solidarité du secteur

→ Participez au Téléthon du Bâtiment 2025

Le Téléthon du Bâtiment se tiendra pour sa 2ème édition le jeudi 4 décembre 2025, avec un événement majeur au pied de la Tour Eiffel. 
Fabricants, constructeurs, distributeurs et tous les professionnels du BTP sont invités à se joindre à la mobilisation. Les fonds collectés seront versés à l'AFM-Téléthon, une association qui finance la recherche sur les maladies neuromusculaires.

Retrouvez l'AFM-Téléthon sur son stand (Hall 4 A22) pour plus de détails.

Le salon mettra aussi en lumière Électriciens sans frontières, une ONG qui utilise l'expertise du BTP pour lutter contre les inégalités d'accès à l'électricité et à l'eau dans le monde.
N’hésitez pas à venir les rencontrer sur leur stand Hall 3 C01.

Prêt à explorer les nouveautés du secteur ?
Obtenez votre badge gratuit en ligne avec le code "ANPRE". 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

