Petite enfance : confort et sécurité avec les portes JELD-WEN
Parce que les jeunes enfants explorent leur environnement sans toujours percevoir les dangers, les portes et blocs-portes installées dans ces lieux doivent répondre à des exigences strictes. Nos blocs-portes DAS destinés aux secteurs de la petite enfance permettent une évacuation rapide en cas d’incendie. Le joint intumescent, intégré directement dans le vantail, reste invisible, protégé des salissures et des manipulations, tout en assurant une parfaite étanchéité aux flammes et aux gaz.
Nos blocs-portes sont également équipés de joints anti-pince doigts jusqu’à une hauteur de 1100 mm, cette hauteur est déterminée par la taille des enfants et la position de la poignée et de la serrures, placés à 1250 mm du bas du vantail, ces éléments sont inaccessibles aux plus petits. Et pour faciliter la vie du personnel encadrant, ils peuvent être dotés d’un ferme-porte débrayable, qui rend leur ouverture aussi fluide qu’une porte classique, tout en assurant leur fermeture automatique en cas d’urgence.
Dans ces lieux souvent très animés, le confort acoustique est un enjeu majeur. Nos blocs-portes DAS « École Maternelle » offrent des performances allant de 30 à 39 dB, permettant d’isoler efficacement les différentes pièces d’un même établissement, dont les pièces de repos ou celles destinés aux plus petits...
Disponibles en version âme pleine, feu EI30 et acoustique, nos blocs-portes se déclinent dans une large palette de finitions stratifiées, dont certaines peuvent être SANITIZED selon les références. Notre gamme de blocs-portes Ecole Maternelle s’adapte aussi bien aux opérations de construction neuve qu’aux opérations de rénovation.
