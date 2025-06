Tout savoir sur FEEBAT, programme CEE de formation à la rénovation énergétique

Plus de 30 formations sont proposées. Conçues par des experts métiers afin d’apporter des réponses précises sur les travaux d’économies d’énergie, elles vous garantissent d’être à jour de toutes les évolutions (réglementaires, matériaux et produits, aides financières) et des nouveaux gestes à maîtriser.

Les objectifs du programme CEE FEEBAT : participer à votre montée en compétences et vous permettre d'être reconnus, RGE pour les énergies renouvelables ou les autres travaux, auditeurs énergétiques...

