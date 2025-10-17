ConnexionS'abonner
Festival des Pros Howdens : du 6 oct. au 1er nov 2025

Publié le 17 octobre 2025

Howdens fabricant et concepteur de cuisines célèbre ses 20 ans cette année et lance son Festival des Pros: un mois d’offres exceptionnelles pour les pros !
Le rendez-vous phare d’Howdens pour les professionnels 

Depuis le 6 octobre et ce jusqu’au 1er novembre 2025, Howdens lance un tout nouveau dispositif pour animer son temps fort commercial : le Festival des Pros. Ce rendez-vous incontournable est un véritable catalyseur pour dynamiser la fréquentation des dépôts et favoriser le lancement de nouveaux projets de cuisines à travers toute la France et la Belgique. Le Festival des Pros, c’est aussi un mois de rencontres humaines, d’offres et d’animations pour remercier les artisans partenaires tout en mettant en lumière la force du modèle Howdens, pensé par et pour les professionnels du bâtiment. 

20 ans de confiance et d’expertise

L’année 2025 marque une étape symbolique : les 20 ans d’Howdens en France et en Belgique. Depuis 2005, l’entreprise accompagne les artisans, menuisiers, architectes et installateurs dans leurs chantiers en leur proposant des solutions de cuisines aménagées, mais aussi de dressing, sol, menuiserie, quincaillerie, électroménager adaptées aux besoins de leurs clients particuliers. Forte d’un modèle économique unique basé sur un modèle tripartite (Howdens / artisan / particulier), Howdens conçoit et vend ses produits exclusivement aux professionnels, leur garantissant un service réactif, personnalisé et complet pour garantir la satisfaction de leurs clients finaux. S’appuyant sur son succès au Royaume-Uni, où elle est le premier fournisseur de cuisines et menuiseries et fournisseur officiel de la Couronne britannique depuis 2015, l’entreprise s’est imposée comme un acteur de confiance sur le marché français et belge. 

Aujourd’hui, avec 65 dépôts et plus de 670 collaborateurs, Howdens s’affirme comme un partenaire incontournable des professionnels du bâtiment, en offrant des produits de qualité immédiatement disponibles grâce à un stock 100 % en dépôt. 

Un modèle conçu pour simplifier la vie des artisans et des particuliers

L’un des grands atouts d’Howdens repose sur son concept de comptoir professionnel réservé aux artisans. Ce modèle tripartite, pensé pour la performance et la proximité, permet un gain de temps considérable et une tranquillité d’esprit dans la gestion des chantiers des artisans pour satisfaire leurs clients finaux. Chaque dépôt Howdens met à disposition : 

  • Un stock 100% disponible et une livraison en 48h 
  • Un accompagnement de A à Z, de la prise de mesures au plan 3D personnalisé, avec devis gratuits
  • Plus de 50 modèles de cuisines disponibles mais aussi des dressings, sols, quincaillerie, menuiserie, électroménager... 
  • Des caissons prémontés en usine pour une pose rapide
  • Un showroom ouvert 6 jours sur 7 avec une équipe d’experts dédiée pour accueillir les artisans et leurs clients 
  • Des cuisines qui s’adaptent à tous les budgets et à toutes les envies 
  • Des matériaux garantis Howdens, gages de qualité et de durabilité. 

Un mois pour célébrer la performance et la proximité 

Pendant tout le mois d’octobre, le Festival des Pros met donc à l’honneur cette philosophie à travers des promotions exclusives, des démonstrations et animations locales, mais aussi des rencontres entre artisans, collaborateurs et partenaires dans les dépôts Howdens. 

L’événement est l’occasion de valoriser les équipes terrain, de partager des savoir-faire et de renforcer les liens qui unissent la marque à la communauté professionnelle depuis deux décennies.

 

