VEKA présente ses dernières avancées technologiques à Artibat

VEKASLIDE Hi-5 : un nouveau standard de seuil PMR alliant accessibilité et performance à l’eau

Toujours à l’écoute des besoins du marché, VEKA présente à Artibat 2025 une innovation majeure : un nouveau seuil PMR non encastré pour son coulissant VEKASLIDE Hi-5, capable d’atteindre une performance à l’eau E*5A, y compris en pose au nu extérieur — une première dans le secteur.

Pensé pour allier design, confort et réglementation, ce seuil innovant offre :

une liberté de conception accrue pour les architectes,

pour les architectes, une mise en œuvre simplifiée pour les menuisiers,

pour les menuisiers, et une accessibilité universelle pour tous les usagers.

Le coulissant VEKASLIDE Hi-5, protégé par trois brevets, combine les avantages d’un système coulissant et d’une menuiserie à frappe. Sous DTA et compatible RE2020 (Uw jusqu’à 1,2 W/(m².K)), il séduit déjà de nombreux fabricants pour sa maniabilité exceptionnelle, sa rigidité renforcée et ses performances acoustiques (jusqu’à 38 dB RA,tr).

Présenté à Artibat dans une nouvelle configuration 1 fixe / 1 ouvrant, le VEKASLIDE Hi-5 devient une solution économique et performante pour les chantiers résidentiels et tertiaires, en neuf comme en rénovation.

VEKA expose également cette menuiserie avec un vitrage ORAÉ® STADIP®PROTECT 33.2 PLUS, intégrant jusqu’à 64 % de matières recyclées et offrant une sécurité renforcée avec un poids optimisé.

VEKA REcycle / ORAÉ® : la menuiserie bas carbone d’avenir

Pionnier du recyclage du PVC depuis plus de 30 ans, VEKA met en lumière à Artibat sa solution VEKA REcycle / ORAÉ®, fruit d’un partenariat exclusif avec Saint-Gobain Glass France.

Cette menuiserie allie :

70 % de PVC recyclé ,

, 64 % de verre recyclé ,

, et une empreinte carbone record de seulement 42 kg eq CO₂/m², certifiée par FDES sur la base INIES.

En 2025, VEKA devient le premier extrudeur gammiste français certifié RecyClass par le Kiwa, attestant d’une intégration de 35 % de matière recyclée fin de vie dans sa production totale 2024.

Les profilés ainsi produits sont également certifiés QB 34 par le CSTB, garantissant leur conformité pour la fabrication de nouvelles menuiseries.

Côté verre, Saint-Gobain Glass France a valorisé plus de 7 000 tonnes de calcin en 2024, réduisant ainsi de 30 % les émissions de CO₂ liées à la production du double vitrage ORAÉ®.

Cette alliance vertueuse illustre la démarche de construction circulaire et décarbonée portée par VEKA et Saint-Gobain Glass : « Recyclons aujourd’hui les fenêtres d’hier pour bâtir durablement celles de demain. »

Gamme 70 mm VEKA : innovations techniques et esthétiques pour la RE2020 et au-delà

Avec ses trois designs emblématiques — SOFTLINE 70, SWINGLINE 70 et KIETISLINE 78 —, la Gamme 70 mm VEKA s’impose comme une référence en matière de performance thermique, acoustique et esthétique.

Nouveautés 2025 :

Trois nouvelles parcloses cubiques (28, 32 et 36 mm) au design minimaliste, compatibles avec la palette DECOR IN COLOR (69 teintes).

(28, 32 et 36 mm) au design minimaliste, compatibles avec la palette DECOR IN COLOR (69 teintes). Un nouveau seuil PMR à rupture de pont thermique VEKA 3.0 , sous DTA, adaptable à toutes les configurations (neuf, rénovation, réhabilitation).

, sous DTA, adaptable à toutes les configurations (neuf, rénovation, réhabilitation). Intégration possible du vitrage ORAÉ® ou de vitrages sous-vide à contrôle solaire, pour des performances renforcées hiver comme été.

Ces évolutions permettent à la Gamme 70 mm de répondre dès aujourd’hui aux exigences de la RE2020 et de ses évolutions 2025/2028, tout en simplifiant la mise en œuvre sur chantier.

DECOR IN COLOR : 69 teintes pour des menuiseries au design unique

VEKA présente également son nouveau nuancier DECOR IN COLOR, articulé autour de 7 familles de finitions : bois naturel, bois peint, sablé, lisse, ultramat, métallisé et teinté masse.

Cette palette riche de 69 coloris — dont les exclusivités VEKA SPECTRAL et VEKA FINE STRUCTURE — offre aux prescripteurs et fabricants une liberté créative inédite pour concevoir des façades et intérieurs harmonieux et distinctifs.

VEKA à Artibat 2025 : une vitrine de l’innovation responsable

À travers ses innovations techniques, esthétiques et environnementales, VEKA réaffirme à Artibat 2025 son engagement global pour la performance, le recyclage et la sobriété carbone. Une démarche concrète au service d’une menuiserie durable, conçue pour les bâtiments de demain.

