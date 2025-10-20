Eurobois : le rendez-vous de la filière bois du 03 au 06 février 2026
Publié le 20 octobre 2025
Eurobois est le salon professionnel de la filière bois en France. Rassemblant les acteurs de l’amont à l’aval de celle-ci, de la 1ère transformation, de la 2nd transformation et jusqu’à l’agencement, il leur permet de se rencontrer dans un cadre convivial à travers des démonstrations, des animations, des conférences et des temps forts.
L’édition 2026 est portée par 4 grandes thématiques
- Agir pour un futur durable
- Innover pour mieux s’adapter
- Investir dans la formation pour assurer les métiers de demain
- Les métiers face à la législation
Ainsi Eurobois offre un cadre propice pour aborder les sujets d’actualités et donner les clés nécessaires pour faire face aux enjeux du marché.
Zoom sur les animations 2026
- Atelier MOB : reconstitution en live d’un atelier panneau à maison ossature bois
- Eurobois Awards : concours d’innovation de la filière
- Laboratoire de l’agencement : mise en situation des solutions d’aménagement des Equipementiers de l’Ameublement Français
- Wood Arena : zone de conférences et tables rondes
- Campus Eurobois : zone dédiée à l’emploi et la formation
Nouveautés
→ La matériauthèque : lieu d’inspiration, la matériauthèque prend ses marques dans le hall agencement du salon, et invite les visiteurs à plonger au cœur des tendances et matériaux de demain. Pensée comme un lieu de découverte et de projection, elle présentera une sélection de matières innovantes, durables et esthétiques, illustrant la diversité des usages possibles dans l’aménagement, le design ou encore la construction. Le bois sera le socle de cet espace mais qui se veut également tourné vers l'utilisation de nouveaux matériaux, en complémentarité du bois pour aménager les espaces.
En partenariat avec le magazine FORMAE, leur équipe spécialiste dans le domaine de l’agencement, seront en charge de la curation de 20 à 25 matériaux ; ainsi que de la promotion de l’espace.
→ Just Wood It : Animation filière co-organisée avec les Compagnons du Devoir – Menuiserie, elle entraîne l’amont à l’aval de celle-ci à travers la création d’un « chantier parfait » proposant bonnes pratiques, bons réflexes et fournisseurs potentiels autour d’un projet concret : la réalisation d’une pièce de mobilier.
5 étapes composeront ce parcours immersif :
- La filière bois
- Conception de l’ouvrage
- Choix des matériaux
- Fabrication de l’ouvrage
- Finition de l’ouvrage
→ L’étape préparatoire des WorldSkills : Co-organisée avec les Compagnons du Devoir cette animation sera une mise en situation réelle de compétition des 3 équipes de France (3 jeunes par équipe). Elle servira d’étape préparatoire pour les phases internationales des WorldSkills qui se tiendront à Shanghai, 6 mois après Eurobois. 3 métiers seront représentés : Menuiserie Ebénisterie Charpenterie. Cette animation sera accompagnée de la promotion des concours d’excellence des métiers du bois MAF- MOF - WorldSkills - INNA à travers une exposition des réalisations.
Crédits photos : ©Alexandre Moulard
