SMABTP lance GLOBAL CHANTIER : une assurance tout-en-un pour les maîtres d’ouvrage

Une offre d’assurance globale dédiée aux maîtres d’ouvrage publics et privés

Afin d’accompagner les acteurs du secteur de la construction dans un contexte réglementaire et technique en constante évolution, SMABTP enrichit sa gamme avec GLOBAL CHANTIER. Cette nouvelle offre d’assurance s’adresse à tous les maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, et regroupe en un seul contrat l’ensemble des garanties essentielles à la conduite d’une opération de construction relevant de l’assurance décennale obligatoire.

Grâce à son approche intégrée, GLOBAL CHANTIER simplifie la gestion des assurances pour les projets de construction tout en offrant une souplesse d’adaptation aux besoins spécifiques de chaque opération.

Des garanties complètes et modulables

Le contrat GLOBAL CHANTIER reprend les garanties historiques de SMABTP — dommages-ouvrage, responsabilité civile du maître d’ouvrage, tous risques chantier et responsabilité du constructeur non réalisateur — en les adaptant aux nouvelles exigences du marché et aux appels d’offres publics.

Nouvelles garanties intégrées dans GLOBAL CHANTIER

SMABTP innove en intégrant quatre garanties majeures répondant aux nouveaux risques du secteur :

Risques Environnementaux : couverture complète des atteintes à l’environnement subies ou causées pendant les travaux (responsabilité environnementale, préjudice écologique, frais de dépollution en cas de découverte de sol pollué).

: couverture complète des atteintes à l’environnement subies ou causées pendant les travaux (responsabilité environnementale, préjudice écologique, frais de dépollution en cas de découverte de sol pollué). Tous Risques Montage Essais (TRME) : protection des équipements et machines durant les phases de montage et d’essai.

: protection des équipements et machines durant les phases de montage et d’essai. Pertes d’Exploitation Anticipées : couverture des pertes financières liées à un retard de livraison consécutif à un sinistre.

: couverture des pertes financières liées à un consécutif à un sinistre. Tous Risques Chantier Cyber (TRC-Cyber) : protection contre les risques numériques (maquettes BIM, données techniques, etc.), assortie d’un service d’assistance 24h/24 et 7j/7.

Une gestion simplifiée pour les maîtres d’ouvrage

Pensée pour faciliter la vie des professionnels, l’offre GLOBAL CHANTIER repose sur une gestion unifiée et digitale :

Un seul formulaire pour déclarer l’ensemble des risques liés à une opération ;

pour déclarer l’ensemble des risques liés à une opération ; Une version Accord-Cadre pour couvrir plusieurs chantiers sur une même année ;

pour couvrir plusieurs chantiers sur une même année ; Des outils numériques permettant d’éditer les projets et de générer facilement les attestations d’assurance.

« GLOBAL CHANTIER répond à une attente forte de la profession : disposer d’une solution d’assurance complète, sur mesure et facile à souscrire. Elle reflète notre volonté d’accompagner le secteur dans sa transformation tout en restant fidèle à notre tradition mutualiste », souligne Anne-Jacques de Dinechin, directeur général adjoint en charge des assurances IARD de SMABTP.

