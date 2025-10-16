Frénéhard célèbre les 30 ans d’Anjou Color® : l'original

Anjou Color® : Plus de 30 ans à vos côtés

Créé pour répondre aux exigences des couvreurs, Anjou Color® s’est imposé grâce à une technologie brevetée et des caractéristiques techniques reconnues :

Pointe crantée assurant un maintien optimal dans le bois vert après séchage.

assurant un maintien optimal dans le bois vert après séchage. Pointe diamant anti-fendage , pour une pose nette et durable.

, pour une pose nette et durable. Tige cambrée favorisant un parfait plaquage de l’ardoise.

favorisant un parfait plaquage de l’ardoise. Système testé au CSTB , résistant à des vents violents de plus de 200 km/h.

, résistant à des vents violents de plus de 200 km/h. Crochet revêtu pour ajouter 10 ans de durée de vie au produit et permettre aux crochets de se fondre dans la toiture, améliorant ainsi l’esthétisme du bâtiment.

Une fabrication française, gage de confiance

Entièrement fabriqué en France, le crochet Anjou Color® incarne le savoir-faire industriel de Frénéhard et sa volonté de proposer des produits fiables et durables pour les professionnels du bâtiment.

Une palette de couleurs inégalée

Disponible en 185 teintes RAL, l’Anjou Color® s’intègre harmonieusement à toutes les toitures, pour une finition aussi esthétique que discrète.

Bien plus qu’un simple crochet d’ardoise

" L’Anjou Color®, c’est bien plus qu’un crochet d’ardoise : c’est un concentré de savoir-faire technique dédié aux couvreurs, alliant efficacité, esthétisme et robustesse. Depuis plusieurs décennies, cette innovation accompagne fidèlement les artisans sur les toitures françaises et participe à la préservation de notre patrimoine architectural. Témoins de sa durabilité, les premiers crochets Anjou Color® posés sont toujours en place — même en bord de mer. Et comme toujours, ils sont fièrement fabriqués dans notre usine en Normandie. Choisir l’Anjou Color®, c’est aussi faire le choix de l’industrie française et de l’emploi local ", déclare Servan Lambla, Responsable Marketing et Communication de Frénéhard.

Une année anniversaire sous le signe de l’innovation

À l’occasion de ses 30 ans, Frénéhard prévoit de nombreuses actions de communication : mise en avant dans les réseaux de distribution, campagnes digitales, présence sur les salons professionnels et contenus pédagogiques à destination des couvreurs.

Frénéhard continue ainsi d'affirmer sa position de leader de la fixation des petits et grands éléments de couverture, en restant fidèle à une mission essentielle : accompagner au plus près les besoins du terrain.

