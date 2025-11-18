ConnexionS'abonner
Fix+ : la gamme d’accessoires qui supporte tous vos chantiers !

Communiqué

Publié le 18 novembre 2025

Isolava lance Fix+, une gamme complète d’accessoires fiables et pratiques pour faciliter la pose de plafonds et cloisons et garantir un chantier réussi.
Une sélection revue et améliorée

Fix+ réunit l’ensemble des accessoires indispensables : suspentes, éclisse, connecteurs, cavaliers, vis adaptées… Une offre mise à jour pour couvrir chaque étape de vos réalisations, que ce soit en neuf comme en rénovation.

Un packaging plus clair, plus pratique

La nouveauté ne se limite pas aux produits : le conditionnement a été entièrement repensé. Objectif : plus de clarté, plus de praticité.

Un design lisible, une identification rapide, un stockage simplifié, autant d’atouts pour gagner du temps en point de vente comme sur chantier.

Du concret, sur le terrain

Avec Fix+, vous disposez de solutions fiables, simples à mettre en œuvre et testées pour répondre aux exigences du terrain.

L’objectif est clair : vous faire gagner du temps, sécuriser vos mises en œuvre et vous permettre d’avancer sereinement, chantier après chantier.

Fix+ : une gamme unique, conçue pour soutenir vos projets du quotidien.

 

