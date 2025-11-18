Fix+ : la gamme d’accessoires qui supporte tous vos chantiers !

Une sélection revue et améliorée

Fix+ réunit l’ensemble des accessoires indispensables : suspentes, éclisse, connecteurs, cavaliers, vis adaptées… Une offre mise à jour pour couvrir chaque étape de vos réalisations, que ce soit en neuf comme en rénovation.

Un packaging plus clair, plus pratique

La nouveauté ne se limite pas aux produits : le conditionnement a été entièrement repensé. Objectif : plus de clarté, plus de praticité.

Un design lisible, une identification rapide, un stockage simplifié, autant d’atouts pour gagner du temps en point de vente comme sur chantier.

Du concret, sur le terrain

Avec Fix+, vous disposez de solutions fiables, simples à mettre en œuvre et testées pour répondre aux exigences du terrain.

L’objectif est clair : vous faire gagner du temps, sécuriser vos mises en œuvre et vous permettre d’avancer sereinement, chantier après chantier.

Fix+ : une gamme unique, conçue pour soutenir vos projets du quotidien.

