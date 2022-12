(Vidéo) Le groupe Kingspan toujours attaché à ses racines irlandaises

Retour aux sources du groupe Kingspan à Kingscourt, en Irlande. Presque 60 ans après la naissance du spécialiste de l’enveloppe du bâtiment, la ville continue d’être un poumon, si ce n'est le coeur, de sa stratégie industrielle et innovation. En témoignent la création récente du centre d’innovation globale Ikon et une usine d’extrusion en polycarbonate.

En 1965, Eugene Murtagh fonde dans un pub familial de Kingscourt, en Irlande, sa société de fabrication de remorques. Celle-ci bifurquera rapidement vers les panneaux isolants et deviendra la marque Kingspan. Au fil des décennies, l’activité s’élargira vers des solutions pour l’enveloppe du bâtiment au global et prendra l’envergure d’un groupe.

Et comme certains groupes, Kingspan n’hésitera à laisser son empreinte à l’international, y compris en France, avec l’ouverture d’un siège Kingspan Light + Air à Saint-Priest en 2019.

Sa stratégie d’acquisition en France a valu d’ailleurs à l’industriel, pour la seconde fois, de remporter le prix de la « meilleure entreprise irlandaise implantée en France », aux France Ireland Business Awards. Il s’agit de trophées, lancés par NetworkIrlande et la Chambre de Commerce franco-irlandaise, distinguant les entreprises contribuant au renforcement des liens commerciaux entre les deux pays.

« En 2020, Kingspan était déjà récompensée pour sa croissance significative dans l’Hexagone. Nous venions de faire l’acquisition de plusieurs entreprises françaises : Ecodis, Isocab, Bacacier. Aujourd’hui, la France est devenue le premier marché en termes de chiffre d’affaires pour le groupe Kingspan. La récente acquisition du groupe français Ondura est une autre étape importante de ce parcours, et le groupe ne compte pas s’arrêter là ! Ces deux dernières années, nous avons continué d’investir en France, avec une enveloppe de 40 millions d’euros et le recrutement d’une centaine de personnes pour la réindustrialisation et le développement de Bacacier. Nous avons continué de croire que les matériaux et méthodes de construction avancés détiennent la réponse aux grands défis auxquels notre planète et notre société sont confrontées », s’exprimait à cette occasion Cédric Bruge, président de Kingspan Bacacier.

Ikon, le nouveau centre d’innovation du groupe Kingspan à Kingscourt

Après presque 60 ans passées à bâtir sa notoriété à l’échelle internationale, le groupe Kingspan ne semble pour autant pas oublier ses racines. En témoigne le centre d’innovation globale d’Ikon, construit à Kingscourt. Réunissant des équipes de R&D, digital et de chimistes, le bâtiment a été construit à partir de produits des six divisions Kingspan (isolation, gestion des eaux, sols, aération et lumière naturelles, etc.)

Il est également doté d’un jumeau numérique, visant à gérer ses consommations énergétiques, en vertu de la démarche Planet Passionate de Kingspan.

Plus de détails en vidéo sur le centre Ikon avec Pauline Owens, Program Manager du centre :

Une usine d’extrusion de polycarbonate implantée dans la ville natale de Kingspan

À quelques minutes du centre d’innovation Ikon, le groupe Kingspan a également sorti de terre son centre d’air et de lumière naturels Kingspan Light + Air. Un site incluant une usine d’extrusion de polycarbonate, visant à recycler cette matière, fortement utilisée dans les solutions de gestion d’énergies naturelles propres à la marque.

La démarche suit également la stratégie de verdissement prévue par l’industriel, tant sur ses produits que ses méthodes de production.

Explication en vidéo par Niall O’Neill, responsable commercial pour la marque Kingspan Light + Air :





Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K