Frédéric Parayre rejoint Knauf Ceiling Solutions au poste de Directeur Commercial France

Ingénieur de formation et titulaire d’un Master en Marketing (HEC Paris), Frédéric Parayre se distingue par un profil à la fois technique et commercial. Il évolue depuis bientôt 25 ans dans l’univers de la construction, en France et à l’international. Il a débuté sa carrière chez Hilti, en 2002, où il développe une solide expérience du marketing produit. En 2005, il rejoint Wavin, spécialiste des systèmes de canalisations. Il y occupe différentes fonctions en marketing, vente puis prend la direction générale de la France où il pilote d’importants projets de transformation stratégique*. Il poursuit son parcours au sein du groupe CRH. Il a participé à la création et au développement de Leviat, entreprise spécialisée dans les systèmes de fixation, d’ancrage et de levage pour structures en béton, et conduit des projets de transformation structurants. Autant d’expertises qu’il a à coeur de mettre aujourd’hui au service de Knauf Ceiling Solutions.

Renforcer la dynamique de croissance

Entre 2019 et 2025, l’entreprise Knauf Ceiling Solutions s’est engagée dans une dynamique de transformation majeure. Celle-ci a été marquée notamment par :

l’acquisition d’Armstrong Ceiling Solutions, qui associée à Knauf AMF, a donné naissance à l’entité actuelle Knauf Ceiling Solutions,

la construction d’une nouvelle usine de plafonds en laine minérale laminée à Illange pour un investissement de 100 millions d’euros.

En 2026, un nouveau chapitre s’ouvre. Résolument tournée vers l’avenir, Knauf Ceiling Solutions place plus que jamais ses clients - prescripteurs, artisans et distributeurs - au coeur de sa stratégie. Cette étape se traduit par une accélération de l’innovation produits, le déploiement d’outils et de services digitaux toujours plus performants, ainsi qu’un renforcement concret de ses engagements en matière de durabilité.

« Depuis mon arrivée chez Knauf Ceiling Solutions, j’ai tenu à aller à la rencontre de l’ensemble de nos équipes, visiter chacun de nos sites et échanger avec un grand nombre de nos clients. J’ai pu constater le très haut niveau d’expertise, d’expérience et d’engagement des collaborateurs sur le terrain. Nous disposons d’un formidable terreau pour développer ensemble une croissance durable, solide et responsable. Mon ambition est de libérer les énergies pour amener les équipes à révéler leur plein potentiel.

Sur le plan stratégique, ma feuille de route est claire. Nous capitaliserons sur la forte notoriété de nos marques historiques Armstrong, AMF et DONN, véritables repères de confiance pour nos clients. Nous poursuivrons également le développement de notre offre multi-matériaux unique sur le marché et la digitalisation afin de gagner en efficacité. Ces leviers nous permettront d’accompagner nos clients face à leurs défis, en proposant des solutions toujours plus durables, performantes et adaptées à chaque espace. Enfin, nous explorerons de nouveaux segments de marché et saisirons les opportunités de croissance qui renforceront notre position et prépareront l’avenir. »

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