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Imaginez un lieu de vie chaleureux avec la lame de terrasse Majestic Massive Pro

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Communiqué
Publié le 10 avril 2026
Une nouvelle teinte Brun d’Automne, dense et subtile, vient enrichir la gamme de lames de terrasse Majestic Massive Pro.
Imaginez un lieu de vie chaleureux avec la lame de terrasse Majestic Massive Pro - Batiweb

La lame de terrasse Majestic Massive Pro est idéale pour les terrasses, tours de piscines, balcons… mais aussi pour les lieux publics à passage intensif (résidentiel ou tertiaire) ou avec contraintes climatiques. Cette conception assure une excellente stabilité dimensionnelle, adaptée aux projets de grande envergure.

Cette lame respecte l’environnement grâce à sa composition particulière intégrant 85 % de PVC recyclé post‑consommation et de fibres de bois certifié PEFC, qui lui confère une recyclabilité totale. Certifiées VinylPlus (respect de l’environnement) et BRoof (t1) (classement au feu), elle s’intègre parfaitement à son milieu naturel.

→ Ses caractéristiques techniques et ses atouts :

  • Largeur 140 mm et épaisseur 20 mm permettant de limiter la hauteur de l’ouvrage
  • 2 designs : un aspect bois authentique et un autre finement rainuré
  • 5 teintes naturelles et raffinées : chêne cendré, chêne irisé, chêne champêtre, chêne de montagne et brun d’automne
  • Robuste : son enveloppe protectrice à 360° la rend particulièrement résistante aux UV, aux taches et au chlore. Elle est sans écharde, anti-dérapante même mouillée et ne se fissure pas.
  • Garantie 20 ans (suivant les recommandations de pose préconisées. Contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons)
  • Possibilité de réaliser des formes diverses sans contrainte de finition
  • Sans vis apparente, son assemblage est facile grâce à son système de clips
  • Lame compatible avec le système de pose Twinson Click, pour plus de gain de temps

Focus couleur !

Inspirée des tonalités du bois patiné par le temps, la teinte Brun d’Automne enrichit la palette chromatique de la gamme avec une couleur dense, chaleureuse et subtilement nuancée. Sa pigmentation unique – associée à un motif non répétitif - reproduit fidèlement l’aspect du bois naturel tout en garantissant une homogénéité visuelle durable, sans les contraintes d’entretien du bois massif.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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