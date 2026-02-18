Gamme REuse : les tous 1ers isolants PSE sans matière neuve

Pensée pour répondre aux enjeux de l’économie circulaire dans le bâtiment, cette gamme transforme les déchets de PSE en isolants thermiques performants à faible impact environnemental.

Une gamme d’isolants PSE recyclés dédiée à l’isolation des sols

La gamme REuse se compose de deux isolants innovants pour l’isolation des sols :

Terradall ® Portée REuse

Portée REuse Stisol® Bâtiment REuse

Ces solutions d’isolation thermique des sols permettent de réduire significativement les déchets tout en contribuant à un poids carbone réduit des bâtiments, sans compromis sur les performances techniques.

Des performances thermiques équivalentes aux isolants PSE classiques

Les isolants REuse offrent une seconde vie au polystyrène expansé recyclé, tout en garantissant une isolation thermique performante, équivalente à celle des isolants PSE traditionnels. Ils s’inscrivent pleinement dans une démarche de construction durable et de réduction de l’empreinte carbone des projets.

Pour en savoir plus exit_to_app