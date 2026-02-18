Podcast
Gamme REuse : les tous 1ers isolants PSE sans matière neuve

Publié le 18 février 2026

0 % de matière première neuve et 100 % recyclables (avec notre service Reuse) : tels sont les engagements des isolants de notre nouvelle gamme REuse, issus de notre service de recyclage du polystyrène expansé (PSE).

Pensée pour répondre aux enjeux de l’économie circulaire dans le bâtiment, cette gamme transforme les déchets de PSE en isolants thermiques performants à faible impact environnemental.

Une gamme d’isolants PSE recyclés dédiée à l’isolation des sols

La gamme REuse se compose de deux isolants innovants pour l’isolation des sols :

  • Terradall® Portée REuse
  • Stisol® Bâtiment REuse

Ces solutions d’isolation thermique des sols permettent de réduire significativement les déchets tout en contribuant à un poids carbone réduit des bâtiments, sans compromis sur les performances techniques.

Des performances thermiques équivalentes aux isolants PSE classiques

Les isolants REuse offrent une seconde vie au polystyrène expansé recyclé, tout en garantissant une isolation thermique performante, équivalente à celle des isolants PSE traditionnels. Ils s’inscrivent pleinement dans une démarche de construction durable et de réduction de l’empreinte carbone des projets.

 

Pour en savoir plus

HIRSCH Isolation - Batiweb

Filiale du leader européen du polystyrène expansé, et avec 5 usines en France, HIRSCH...

164-174 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
France

Plus d'informations


