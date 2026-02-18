Gamme REuse : les tous 1ers isolants PSE sans matière neuve
Publié le 18 février 2026
Pensée pour répondre aux enjeux de l’économie circulaire dans le bâtiment, cette gamme transforme les déchets de PSE en isolants thermiques performants à faible impact environnemental.
Une gamme d’isolants PSE recyclés dédiée à l’isolation des sols
La gamme REuse se compose de deux isolants innovants pour l’isolation des sols :
- Terradall® Portée REuse
- Stisol® Bâtiment REuse
Ces solutions d’isolation thermique des sols permettent de réduire significativement les déchets tout en contribuant à un poids carbone réduit des bâtiments, sans compromis sur les performances techniques.
Des performances thermiques équivalentes aux isolants PSE classiques
Les isolants REuse offrent une seconde vie au polystyrène expansé recyclé, tout en garantissant une isolation thermique performante, équivalente à celle des isolants PSE traditionnels. Ils s’inscrivent pleinement dans une démarche de construction durable et de réduction de l’empreinte carbone des projets.
