Deceuninck accélère la décarbonation de ses profilés en PVC avec deux nouvelles technologies. L’entreprise supprime l’acier de ses cadres et réduit grandement les émissions par mètre de profilé, tout en annonçant miser sur un circuit court dans la confection de ses produits.

Deceuninck annonce vouloir aller plus loin dans la réduction de l’empreinte carbone de ses profilés de fenêtres en PVC et du secteur de la construction. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise compte miser sur technologies telles que Forthex et ThermoFibra. ​

Grâce à la première, le spécialiste des profilés en PVC et en composite pour la construction explique avoir entièrement supprimé l'acier de ses cadres alors qu'il s'agit aujourd'hui de la norme sur le marché. Résultat : plus de 84 % d'émissions en moins par mètre de profilé selon Deceuninck.

L'empreinte écologique diminuée par la fibre de verre

L'absence d'acier se traduit également par une meilleure performance thermique ainsi qu'une réduction du poids des profilés. Selon la marque, la fibre de verre ThermoFibra peut ajouter une renforcement aux ailes et améliorer de 17 % l'empreinte écologique par mètre de profilé.

ThermoFibra permettrait aussi de diminuer le poids des profilés, ce qui « améliore l’ergonomie lors de la production et de la pose ». Deceuninck avance que la fibre de verre augmente « considérablement » la durée de vie des fenêtres « durabilité et la résistance à la corrosion ».

Un « circuit court » mis en avant par Deceuninck

L'entreprise veut faire valoir son fonctionnement en « circuit court » pour limiter son empreinte carbone dans la confection de ses profilés. « Dans une boucle fermée d’à peine 150 kilomètres – entre l’usine de recyclage de Diksmuide et les sites de production de Hooglede-Gits et Roye, les matières premières sont continuellement réintroduites dans le processus, limitant ainsi les flux de transport », explique Deceuninck dans un communiqué.

« Avec Forthex et ThermoFibra, nous montrons que les profilés en PVC ne se limitent pas à une solution esthétique ou technique. Ils apportent une contribution réelle aux objectifs climatiques et rendent la construction durable plus concrète », explique Bernard Vanderper, General Manager Benelux chez Deceuninck.

Par Raphaël Barrou