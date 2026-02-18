Face à la baisse des aides et au recul des effectifs, la FFB alerte sur l’avenir de l’apprentissage dans le BTP en Île-de-France.

Confrontée à des difficultés persistantes de recrutement et à une vague de départs à la retraite annoncée dans les prochaines années, la FFB Grand Paris Île-de-France tire la sonnette d’alarme. L’organisation déplore « l’affaiblissement de l’apprentissage aujourd’hui » et appelle les pouvoirs publics à garantir un cadre stable. Elle réclame des décisions claires et durables afin de « préserver ce pilier fondamental de la profession ».

Le syndicat établit un lien direct avec la publication, le 15 février dernier, d’un décret actant une diminution des aides versées aux entreprises pour l’embauche d’apprentis préparant un BTS ou un diplôme d’ingénieur. À travers cette révision à la baisse pour certains cursus, le gouvernement prévoit de réaliser 200 millions d’euros d’économies en 2026, puis 700 millions d’euros supplémentaires d’ici à l’année suivante.

Dans un communiqué diffusé le 17 février, la FFB Grand Paris Île-de-France souligne que « l’apprentissage constitue un levier essentiel pour répondre aux besoins de recrutement dans le bâtiment et assurer la transmission des savoir-faire ».

10,7 % d'apprentis en moins en un an

D’après les baromètres CCCA-BTP 2024/2025, en Île-de-France, 56,7 % des chefs d’entreprise du bâtiment déclarent recruter un apprenti pour transmettre leurs compétences et assurer la pérennité de leur métier et 31 % des chefs d’entreprise déclarent hésiter à recruter un apprenti en l’absence d’un accompagnement financier.

Les centres de formation d’apprentis (CFA) du bâtiment en Île-de-France démontrent leur capacité à former des professionnels rapidement opérationnels. Toutefois, la dynamique marque le pas. Selon l’étude « Effectifs 2025-2026 » du CCCA-BTP, le nombre d’apprentis dans le BTP a reculé de 10,7 % entre 2024 et 2025 en Île-de-France.

Pour Bertrand Fert, vice-président de la FFB Grand Paris Île-de-France en charge de l’apprentissage, « il est indispensable de stabiliser et pérenniser les aides, afin de sécuriser les parcours, soutenir les entreprises formatrices et maintenir l’attractivité de cette filière ».