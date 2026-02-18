Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts, voit son chiffre d’affaires chuter de 7,2 % en 2025, à 1,1 milliard d’euros, dans un marché toujours fragilisé par la crise de l’immobilier neuf. Malgré des cessions d’actifs et une légère progression de son taux d’occupation, le groupe anticipe 2026 comme « le point bas » de ses activités stratégiques.

C'est une nouvelle baisse qu'a subie Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, en 2025. Après une année 2024 déjà plombée par la crise de l'immobilier neuf, son chiffre d'affaires ressort en baisse de 7,2 % sur un an, à 1,1 milliard d'euros en 2025.

Il est lesté à la fois par la baisse de 6,1 % des revenus locatifs et aussi par le repli de 7,9 % du chiffre d'affaires de la division promotion du groupe. L'indicateur de référence pour mesurer la rentabilité d'Icade, le cash-flow net courant, s'établit à 271,5 millions d'euros, conforme aux prévisions mais en repli de 10 % par rapport à 2024.

Icade espère que 2026 sera « le point le plus bas »

Dans un marché « incertain », l'activité de foncière, principalement de bureaux, « demeure soumise à des pressions sur les loyers », explique Icade, qui se félicite cependant d'avoir fait progresser son taux d'occupation en 2025. La filiale de la Caisse des dépôts a aussi sécurisé 850 millions d'euros de cessions d'actifs, comme prévu par son plan de restructuration annoncé en 2024, et a déprécié de 4,5 % son portefeuille de biens immobiliers.

Nicolas Joly, le directeur général d'Icade, espère que 2026 sera « le point bas des activités stratégiques » de la filiale.

Le secteur immobilier fait face à une vacance des bureaux record en Île-de-France avec 6,2 millions de mètres carrés vides fin 2025, et cette crise a poussé Icade à vendre ou transformer ses immeubles jugés peu porteurs.

Un dividende largement en baisse pour les actionnaires

Du côté de la promotion, le nombre de logements réservés a progressé de 2,2 % pour atteindre 5 419 lots, mais les marges restent réduites. Désormais la part des opérations qui présente un taux de marge équivalent au niveau d'avant-crise remonte chez Icade, mais n'atteint que 18 % en 2025.

« L'année 2025 se distingue par une reprise du développement à travers le rachat sélectif d'opérations », se réjouit la société, qui note aussi une hausse des permis de construire obtenus et des lancements de travaux.

Pour 2026, Icade prévoit que son cash-flow net courant recule et s'établisse « entre 2,90 euros et 3,10 euros par action ». La perte nette d'Icade s'élève à 123 millions d'euros, réduite de moitié par rapport à 2024. L'entreprise va proposer à ses actionnaires un dividende de 1,92 euros par action, en forte baisse (c'était 4,31 € par action début 2025).

Avec AFP