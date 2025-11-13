ConnexionS'abonner
Journée des Toilettes : SFA engagé pour l’assainissement

Communiqué

Publié le 13 novembre 2025

SFA, inventeur du Sanibroyeur®, réaffirme son engagement pour l’accès à l’assainissement mondial à l’occasion de la Journée Mondiale des Toilettes.
Un engagement international durable pour l’assainissement

Après avoir mené plusieurs initiatives en France (2011, 2018, 2019), au Cambodge (2016) et au Sénégal (2017), le Groupe SFA soutient depuis 2023 le programme Sulabh School Sanitation Club en Inde. Ce partenariat vise à améliorer les conditions sanitaires et l’hygiène scolaire dans les établissements publics, notamment en zones rurales.

À ce jour, près de 900 élèves issus d’une dizaine d’écoles situées dans les provinces de l’Haryana et du Sikkim ont déjà bénéficié du soutien de SFA.

Chaque année, l’aide financière du groupe permet :

  • la rénovation complète des blocs sanitaires scolaires ;
  • la création de zones de lavage des mains accessibles à tous ;
  • la mise en place d’espaces séparés pour les filles, favorisant la gestion menstruelle en toute dignité.

Ces infrastructures modernes et bien entretenues contribuent à réduire les infections et la propagation des maladies, tout en encourageant la fréquentation scolaire, notamment celle des jeunes filles.

Hygiène, santé et éducation : un impact concret sur la vie des élèves

Au-delà de l’amélioration des infrastructures, le programme SFA en Inde agit directement sur le quotidien des élèves et du personnel éducatif. Les écoles bénéficient de :

  • kits d’hygiène distribués à chaque élève ;
  • formations interactives sur l’hygiène et la santé ;
  • ateliers pratiques pour apprendre les bons gestes au quotidien.

2025 : un focus sur la dignité menstruelle et la santé des jeunes filles

Pour 2025, le Groupe SFA met l’accent sur la dignité menstruelle avec la création d’un espace de lavage des mains dédié, ainsi que deux nouveaux blocs sanitaires spécifiquement conçus pour les jeunes filles. Des sessions de sensibilisation aborderont également la gestion des menstruations avec respect et bienveillance, afin de lever les tabous et renforcer la confiance des adolescentes à l’école.

Les écoles soutenues en 2025 sont :

  • Govt Senior Secondary School, Namchey Bong
  • Kumari Pema Chuden Govt Secondary School, Rongli
  • Tikalal Niroula Govt. Senior Secondary School, Central Pendam

Le Groupe SFA, un acteur engagé pour un assainissement durable

À travers cette nouvelle mobilisation, le Groupe SFA confirme son rôle d’acteur international engagé pour un accès à des toilettes sûres, propres et inclusives. En soutenant le Sulabh School Sanitation Club, l’entreprise poursuit une mission essentielle : favoriser la santé, la dignité et l’éducation par l’hygiène.

 

