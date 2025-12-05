Podcast
Heidelberg Materials France acquiert 4 sites en Nouvelle-Aquitaine

Publié le 05 décembre 2025

Heidelberg Materials France acquiert quatre sites de granulats des Carrières Audoin & Fils, renforçant sa présence en Nouvelle-Aquitaine, région clé du BTP.
Quatre carrières stratégiques en Charente-Maritime et Gironde

L’acquisition porte sur :

  • les sites alluvionnaires de Montguyon et Vrignon,
  • la carrière calcaire de Saint-Simon,
  • ainsi que le site de Saint-Michel-de-Rieufret, en Gironde (33).

Au total, 23 collaborateurs rejoignent les équipes de l'activité granulats de Heidelberg Materials France, renforçant ainsi le dispositif industriel régional.

Un renforcement du positionnement sur les granulats en Nouvelle-Aquitaine

Déjà implanté dans la région au travers de ses autres métiers — notamment la production de ciment avec la cimenterie de Bussac-Forêt, ainsi que le béton prêt à l’emploi — Heidelberg Materials France poursuit ici une stratégie de croissance ciblée sur le marché des granulats. Cette acquisition vient ainsi soutenir le développement des infrastructures et de la construction durable en Nouvelle-Aquitaine.

Une opération cohérente avec la stratégie de décarbonation et d’ancrage territorial du groupe

Pour Bruno Pillon, Président des Activités France : « Cette acquisition illustre l’ambition de Heidelberg Materials en France, qui investit massivement dans la décarbonation de ses cimenteries tout en renforçant son ancrage territorial à travers l’ensemble de ses métiers. »

Sylvie Berhault, Directrice générale des activités granulats France, ajoute : « Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de l’activité granulats. Elle générera des synergies en production, commercialisation et logistique, au bénéfice de nos clients. »

Enfin, Thibault Latapy, Directeur régional Sud-Ouest granulats, conclut : « Nous sommes ravis d’intégrer ces sites dans notre dispositif industriel et d’accueillir leurs équipes. Ensemble, nous mènerons de grands projets au service de l’aménagement du territoire. »

 

