EDILIANS présente deux innovations solaires à EnerGaïa 2025

EASY ROOF ADVANCE : le système de montage photovoltaïque qui fait gagner du temps sur les chantiers

Conçu pour optimiser la pose en surimposition, EASY ROOF ADVANCE s’adapte à tous les types de toitures et offre un montage à la fois rapide, précis et durable. Ses composants ingénieux permettent aux installateurs de réduire significativement les temps d’intervention sans compromis sur la sécurité.

→ Caractéristiques clés du système

EDICLIP , un clip prémonté sur tous les crochets et fixations pour un montage simple, solide et rapide.

, un clip prémonté sur tous les crochets et fixations pour un montage simple, solide et rapide. Un rail unique pour toutes les fixations, disponible en gris ou noir, en longueurs 2,36 m et 3,50 m.

pour toutes les fixations, disponible en gris ou noir, en longueurs 2,36 m et 3,50 m. Des crochets réglables (aluminium ou inox) pour s’adapter à toutes les toitures.

(aluminium ou inox) pour s’adapter à toutes les toitures. Un seul outil nécessaire (hors vis bois) pour une installation simplifiée.

(hors vis bois) pour une installation simplifiée. Large embase de 150 mm avec 4 paliers de réglage vertical pour un positionnement optimal.

avec 4 paliers de réglage vertical pour un positionnement optimal. Brides simples et doubles noires garantissant un rendu esthétique homogène.

garantissant un rendu esthétique homogène. Éclisse sans vis assurant la continuité de la mise à la terre.

EDICLIP

→ Accessoires pour une finition parfaite

EDIGROUNDING pour une mise à la terre simplifiée.

Bouchon fin de rail discret et durable.

Clip module assurant mise à la terre et maintien du panneau.

Passe-câble pour un routage rapide et propre.

Support micro-onduleurs pour une pose simple et sécurisée.

→ Polyvalence et conformité

Compatible avec toutes les couvertures (tuiles mécaniques, plates, canal, ardoise, fibrociment), EASY ROOF ADVANCE se pose en portrait ou paysage sans contre-raillage.

Une version dédiée bac acier arrivera prochainement.

Le système bénéficie d’un ETN et complète la gamme solaire EDILIANS (panneaux photovoltaïques, tuiles solaires terre cuite, SOLAIRE MAX, UMBRA SOLAR PRO).

EASY ROOF ADVANCE

EDILIANS accompagne également les installateurs avec des formations techniques Qualiopi, garantissant une mise en œuvre conforme et durable.

My Solar Project : l’outil digital pour dimensionner et chiffrer une installation solaire en quelques minutes

Accessible 24h/24, My Solar Project est un configurateur solaire nouvelle génération conçu pour offrir gain de temps, précision et autonomie aux professionnels.

My Solar Project

→ Fonctionnalités principales

Simulation intelligente intégrant les données ENEDIS (ou saisie manuelle).

intégrant les données ENEDIS (ou saisie manuelle). Calepinage sur image GPS : visualisation du projet directement sur la toiture.

: visualisation du projet directement sur la toiture. Paramétrage automatique prenant en compte vent, neige et contraintes techniques.

prenant en compte vent, neige et contraintes techniques. Sélection guidée de tous les composants EASY ROOF ADVANCE.

de tous les composants EASY ROOF ADVANCE. Génération instantanée de documents : étude complète, plan de pose, nomenclature, proposition commerciale, devis.

→ Avantages pour les professionnels

Fiabilité maximale : calculs automatisés, réduction des erreurs, productivité accrue.

: calculs automatisés, réduction des erreurs, productivité accrue. Image professionnelle renforcée grâce à des dossiers complets et soignés.

grâce à des dossiers complets et soignés. Conformité garantie : outil mis à jour selon les dernières normes.

Pour en savoir plus exit_to_app