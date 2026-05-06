Heidelberg Materials inaugure une cimenterie nouvelle génération à Airvault
Un projet industriel hors norme au cœur des Deux-Sèvres
Implanté sur 21 hectares, le chantier a mobilisé jusqu’à 700 personnes par jour à son apogée. En l’espace de 1 289 jours, les équipes ont réalisé une transformation complète du site, avec :
- 18 000 tonnes d’acier mises en œuvre
- 38 000 m³ de béton coulés
- Une cimenterie entièrement reconstruite autour du nouveau four
Le nouveau four, plus performant, permet désormais une production pouvant atteindre 4 000 tonnes de clinker par jour, soit le double de la capacité précédente.
« Cet investissement dote le site d’Airvault d’un outil de production parmi les plus modernes et performants d’Europe », souligne Bruno Pillon.
Une cimenterie pensée pour la décarbonation
Au cœur du projet : la transition environnementale. La nouvelle ligne de cuisson repose sur une technologie à voie sèche avec précalcinateur, permettant :
- Jusqu’à 90 % de combustibles alternatifs
- Une réduction de plus de 30 % des émissions spécifiques de CO₂
- Une amélioration significative de l’efficacité énergétique
Cette modernisation s’inscrit pleinement dans la stratégie climat du groupe, avec un objectif de 400 kg de CO₂ par tonne de ciment d’ici 2030.
Airvault, première étape d’un projet de captage du CO₂
La transformation du site constitue une base pour le futur projet AirvaultGoCO2, dédié au captage, stockage et valorisation du CO₂ (CCUS). Ce programme s’intègre dans l’initiative GoCO2, visant à accélérer la décarbonation industrielle dans le Grand Ouest.
Soutenu par l’Union européenne via le Fonds pour l’innovation, le projet a également été retenu dans le cadre de l’appel national GPID (Grands Projets Industriels de Décarbonation).
« Ce projet marque une nouvelle page dans l’histoire centenaire du site et constitue un socle solide pour aller plus loin dans la décarbonation », explique Bruno Manivet.
Un projet soutenu par les pouvoirs publics
Cette modernisation stratégique bénéficie d’un accompagnement public significatif :
- 24 millions d’euros via le France Relance
- 1 million d’euros de la région Nouvelle-Aquitaine
Chiffres-clés de la cimenterie d’Airvault
- 350 M€ d’investissement
- 21 hectares de superficie
- 700 personnes mobilisées/jour (pic chantier)
- 18 000 tonnes d’acier
- 38 000 m³ de béton
- Jusqu’à 90 % de combustibles alternatifs
- -30 % d’émissions de CO₂
Une nouvelle référence pour l’industrie cimentière
Avec cette mise en service, Heidelberg Materials confirme son engagement dans la transformation bas carbone du secteur. Le site d’Airvault devient ainsi une vitrine technologique et environnementale pour l’industrie cimentière française.
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