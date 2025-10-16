Heidelberg Materials présentera ses solutions innovantes sur ARTIBAT

Seront présentés sur Artibat :

la gamme evoBuild , regroupant des solutions à faible empreinte carbone et intégrant des matériaux recyclés,

, regroupant des solutions à et intégrant des matériaux recyclés, evoZero , le premier ciment au monde à bilan carbone net zéro par séquestration de carbone,

, le par séquestration de carbone, et la nouvelle offre biosourcée de bétons de chanvre Socli, alliant performance et respect de l’environnement.

Des matériaux de construction durables au service de la transition écologique

Fidèle à sa raison d’être – « Réinventons ensemble les matériaux de construction essentiels et durables » – Heidelberg Materials s’engage activement dans la réduction de son empreinte carbone et la promotion d’un modèle circulaire et résilient.

Sa présence à ARTIBAT 2025 illustre cette volonté de dialoguer avec les professionnels du bâtiment et de leur proposer des solutions concrètes, en phase avec les réglementations environnementales actuelles et anticipant celles de demain.

evoBuild : des solutions bas carbone pour le ciment, le béton et les granulats

Marque internationale du groupe, evoBuild incarne l’ambition d’Heidelberg Materials de démocratiser les matériaux bas carbone sur tous types de chantiers, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation.

Cette gamme englobe des ciments, bétons et granulats éco-conçus, intégrant des matières recyclées et garantissant des performances équivalentes aux produits traditionnels, tout en réduisant significativement les émissions de CO₂.

evoZero : le premier ciment au monde à bilan carbone net zéro

Avec evoZero, Heidelberg Materials franchit une étape majeure dans la décarbonation de la construction. Ce ciment innovant est le premier au monde à afficher un bilan carbone net zéro, grâce à une technologie pionnière de captage et de stockage du CO₂ (CCS – Carbon Capture and Storage).

Une avancée décisive pour les acteurs du bâtiment souhaitant construire sans compromis entre performance et durabilité.

Une offre biosourcée à base de chaux et de chanvre signée Socli

Heidelberg Materials présentera également sa nouvelle gamme de solutions biosourcées Socli, fabriquée en France. Constituée de chaux hydrauliques naturelles et de fibres végétales, cette offre répond aux enjeux de confort thermique, de préservation du patrimoine et d’isolation écologique.

Parmi les solutions présentées :

→ Socli Isoliant et Socli Isoliant Éco, dédiés au béton de chanvre,

→ Socli Naturlys, un enduit de finition intérieure à base de chaux,

→ et Socli Unilys, conçu pour recouvrir les supports biosourcés.

Ces produits conjuguent tradition artisanale et innovation technique, contribuant à un habitat plus sain et plus respectueux de l’environnement.

Heidelberg Materials, un acteur clé de la construction durable

En participant au Salon ARTIBAT 2025, Heidelberg Materials confirme son rôle moteur dans la transition écologique du secteur de la construction et son ambition d’accompagner les professionnels dans la réussite de leurs projets bas carbone.

Rendez-vous Hall 10A – Stand D41 pour découvrir ces innovations et échanger avec les experts du groupe.

Pour en savoir plus exit_to_app