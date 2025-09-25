Socli, la nouvelle gamme biosourcée de Heidelberg Materials

Quatre solutions innovantes pour les professionnels

Socli Isoliant

Liant composé majoritairement de chaux hydraulique naturelle et de chaux aérienne, Socli Isoliant est spécialement formulé pour les bétons de chanvre. Il assure respirabilité des parois, isolation thermique et acoustique, ainsi qu’une durabilité renforcée. Avec un coefficient de conductivité thermique de 0,087 W/m.K et des résistances thermiques de 1,7 à 5,2 m².K/W, il est idéal pour les murs, cloisons, doublages et planchers intermédiaires. Socli Isoliant est compatible avec les chènevottes certifiées Chanvrilys®, validé par Construire en Chanvre et conforme aux règles professionnelles 2024.

Socli Isoliant Eco

Version sans ciment de Socli Isoliant, Socli Isoliant Eco va plus loin dans la démarche environnementale. Avec un coefficient de conductivité thermique de 0,073 W/m.K et des résistances thermiques de 2,05 à 6,16 m².K/W, il garantit confort thermique, qualité de l’air intérieur et régulation hygrométrique, tout en valorisant la couleur naturelle du chanvre. Parfait pour les projets neufs, écoresponsables et patrimoniaux.

Socli Naturlys

Enduit de finition intérieur léger à base de chaux hydraulique naturelle et de chènevotte apparente, Socli Naturlys combine esthétique et performance thermique. Avec une conductivité thermique de 0,215 W/m.K et une consommation de 9 kg/m²/cm, il s’applique sur supports anciens ou naturels comme la pierre, la brique, le pisé ou le béton de chanvre. Ses finitions lissées, talochées ou épongées mettent en valeur la texture naturelle des fibres végétales.

Socli Unilys

Enduit monocouche minéral prêt à l’emploi, Socli Unilys assure une finitions lisse et durable compatible avec les supports biosourcés tels que chanvre, bois, lin ou colza. Sa perméabilité élevée à la vapeur d’eau favorise la respiration des murs et la régulation naturelle de l’humidité, pour une application en intérieur comme en extérieur.

Une gamme qui allie tradition et innovation

Avec Socli, Heidelberg Materials enrichit son portefeuille de solutions biosourcées pour la construction et la rénovation durable. La gamme combine respect du bâti ancien, confort d’usage, performance technique et réduction de l’empreinte carbone. Elle répond aux attentes des professionnels et particuliers recherchant des solutions saines, responsables et durables pour les constructions neuves comme pour les rénovations.

Heidelberg Materials confirme ainsi son rôle de leader de la transition vers des matériaux de construction innovants et respectueux de l’environnement, conjuguant tradition et modernité pour relever les défis actuels de la construction durable.

