Batiweb et CCCA-BTP RenoBoost : accélérer la rénovation énergétique en PACA et Ile-de-France

Communiqué
Publié le 02 octobre 2025
Le CCCA-BTP en association avec BATIWEB.COM, présente les grands enjeux de Renoboost au travers d'un regard croisé entre la filière et acteurs régionaux de PACA et IDF.
Renoboost, le programme des branches du BTP pour la rénovation énergétique

Initiée par le CCCA-BTP, Renoboost est le programme des branches du BTP conçu pour répondre aux besoins croissants en compétences liés à la rénovation énergétique, avec une approche territorialisée.
Le programme s’articule autour de deux dimensions complémentaires :

  • Comprendre et modéliser : identifier et analyser en temps réel les besoins en emplois, compétences et recrutements sur l’ensemble du champ de la rénovation énergétique, qu’il s’agisse des logements, des bâtiments tertiaires ou des projets d’aménagement urbain.
  • Agir et accompagner : déployer des actions ciblées avec les branches du BTP pour attirer, acculturer et favoriser la montée en compétences, en tenant compte des spécificités de chaque région.

Avec Renboost, toutes les régions de France métropolitaine et DROM bénéficient aujourd’hui de résultats de modélisation inédits, constituant une base de référence au service des branches du BTP pour anticiper les évolutions et développer des dispositifs de formation adaptés aux besoins des entreprises du BTP.

→ Les deux intervenants 

  • Jonathan Salmon, Secrétaire général Capeb Ile de france 
  • Elisabeth Dubujet, Chargée de mission énergie à la région Ile de France
  • Franck Le Nuellec, Directeur Marketing, Développement et Innovation stratégique CCCABTP
  • Gaëtan Ovigneur, CMO Batiweb group

 

Pour en savoir plus exit_to_app

