HIMACS ajoute à la collection Marmo de nouvelles couleurs inspirées des aurores boréales

Inspirée par la beauté naturelle des aurores boréales, la palette de couleurs Aurora de la collection Marmo d'HIMACS évoque l'esthétique du marbre avec ses nuances à la fois subtiles et marquées, ainsi qu’un veinage délicat.

Les tons font écho aux ondes naturelles des nuages dans le ciel avec, pour certaines couleurs, des effets semi-translucides qui permettent aux designers d'expérimenter un jeu de lumière, apportant une touche naturelle à leurs projets. Aujourd'hui, HIMACS a introduit 12 nouvelles couleurs Aurora dans la série Marmo, étendant encore plus la polyvalence de cette collection.



Combinant praticité et esthétique avec la beauté de la nature et les avantages de la dernière génération de Solid Surface, HIMACS, ce matériau non poreux, peut être thermoformé pour créer des designs a l’envie, aux surfaces sans joints, faciles à entretenir et à réparer. La collection convient à la fois aux projets résidentiels et commerciaux, y compris les hôtels, les espaces de bureaux, les environnements de vente au détail et plus encore. Parmi les nouvelles couleurs Aurora, citons Aurora Calacatta Luna, avec ses veines distinctes, et Aurora Frost, avec ses propriétés semi-translucides éthérées, ce qui donne une collection actualisée qui convient à tous les projets et à toutes les esthétiques.

AURORA CALACATTA LUNA

Propre, nette et sans couture, cette finition unique est parfaite pour les espaces contemporains. Ses veines délicates et son style luxueux ressemblent à l'aspect et au toucher précieux du marbre calacatta italien.

AURORA LINEN CREAM

Une finition crémeuse légèrement veinée donne à cette couleur un aspect naturel parfait pour les intérieurs classiques et contemporains.

AURORA COCOA

D'un ton plus sombre, ce motif richement détaillé présente des nuages blancs tourbillonnants sur un fond brun foncé.

AURORA TERRA

Profondément dramatique, cette finition rappelle un ciel nocturne sans étoiles. Une étendue de noir avec de subtiles veinages, elle a un impact immédiat.

AURORA BUTTER CREAM

Parfaitement adaptée aux projets classiques et traditionnels, cette couleur douce, fluide et crème est pleine de caractère.

AURORA ECRU

À la fois fraîche et délicate, cette surface blanche aux effets marbrés, présente des veines délicates, parfaites pour les salles de bains, les comptoirs et les espaces de douche.

AURORA FROST

Avec ses propriétés éthérées semi-translucides, Aurora Frost est nette et sophistiquée. Idéal pour les plans de travail et les crédences de cuisine, elle peut être rétro-éclairée pour un effet spectaculaire.

AURORA MIDNIGHT

Introduisez un aspect luxueux dans les salles de bains avec cette finition noire soulignée par des taches blanches.

AURORA CANYON

Doux et apaisant, ce coloris crémeux est relaxant et enchanteur, idéal pour les salles de bains et les suites parentales.

AURORA ANGORA

Avec son veinage distinct à l'horizontale, ce motif délicat est parfait pour les intérieurs contemporains et les environnements de vente au détail.

AURORA MAGNOLIA

Des éclats de nuages d'un blanc éthéré mettent en valeur cette douce étendue de couleur crémeuse.