HIMACS et la « neuro-architecture » au service du nouveau siège du grand distributeur italien CIA Conad

HIMACS solid surface a contribué à ce projet ambitieux en permettant des solutions personnalisées et des formes spectaculaires pour des applications dans les bureaux et les salles de réunion, ainsi que dans les cuisines et les sanitaires, ce qui, avec les propriétés hygiéniques du matériau et son excellente résistance à l'utilisation intensive quotidienne, ajoute une indéniable plus-value.

Le bâtiment Sidera présente une identité forte, se démarquant des préfabriqués adjacents typiques de la banlieue industrielle de Forlì. La combinaison d'aluminium, de béton noir et de verre qui compose l'extérieur, crée une façade qui interagit avec la lumière pendant les différentes phases de la journée et les différentes conditions météorologiques, dans un dialogue constant avec les éléments. De plus, la décision d'aménager les alentours du bâtiment avec une abondance de verdure renforce cette identité, ajoutant une déclaration unique à une zone qui manquait auparavant d'un langage architectural digne d'intérêt.

Durabilité et bien-être des employés

Le bâtiment Sidera reflète l'esprit progressiste de CIA Conad en matière de responsabilité environnementale, avec l'intégration d'un système photovoltaïque qui alimente l'ensemble du complexe, et en matière de bien-être sur le lieu de travail.

Pour répondre au mieux à cette exigence fondamentale, l'équipe de tissellistudioarchitetti a adopté les préceptes de la neuro-architecture, qui consiste à analyser attentivement les facteurs ambiants (lumière, air, son et images) pour concevoir des environnements de travail axés sur le bien-être des employés.

À l'intérieur du bâtiment, la lumière naturelle pénètre abondamment dans l'espace grâce aux murs extérieurs entièrement vitrés, tandis que le contrôle de la ventilation et l'absence de fenêtres ouvrantes dans une zone souvent polluée garantissent une bonne gestion de la qualité de l’air. L’attention s’est également portée sur le facteur acoustique, avec des choix de conception efficients en termes d'isolation, assurant des conditions de travail optimales.

Un matériau innovant idéal pour les projets complexes

Dans ce contexte exceptionnel, le studio d'architecture a choisi HIMACS pour créer des éléments d'ameublement sur mesure, ainsi que des surfaces dans d'autres zones du complexe. Une spectaculaire installation monolithique en HIMACS Intense Ultra Dark Grey devient le point focal du grand auditorium public du bâtiment Sidera. Cette teinte fait partie de la collection Intense Ultra, une gamme de couleurs destinées à des designs vraiment impressionnants et offrant 30% de propriétés thermoplastiques en plus - grâce à la formule HIMACS Ultra-Thermoforming - ce qui se traduit par un excellent potentiel de courbure ainsi qu'une coloration profondément saturée et stable, rendue possible par la technologie Intense Ultra de la marque.

La façade du pupitre des orateurs est incrustée de la marguerite iconique de Conad. Rétro- éclairé et réalisé en HIMACS Opal translucide, le logo forme un contraste saisissant avec le fond gris foncé. Le design dynamique du bureau démontre l'extraordinaire malléabilité du matériau, qui peut s'adapter aux formes les plus ambitieuses tout en conservant un aspect lisse et uniforme et une couleur intense.

La teinte choisie pour le pupitre des orateurs assure une cohérence chromatique avec les sièges de l'auditorium, les murs et le revêtement de sol de la scène, tout en créant un contraste avec le sol en chêne de la salle d'audience.