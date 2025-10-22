Le verre décoratif Matelac Silver Clearvision brille en Pologne

Apprécié pour son élégance sobre, il a récemment été sélectionné pour deux projets situés au cœur de Varsovie.

→ 800 m² de verre décoratif Matelac Silver Clearvision ont été posés sur les murs de la Mennica Legacy Tower, qui est un ensemble immobilier situé rue Prosta, dans le quartier de Mirów, à Varsovie. Ce projet comprend deux bâtiments de bureaux : une tour de 133 mètres (34 étages) et un bâtiment ouest de 36 mètres (9 étages), construits à l’emplacement de l’ancienne Monnaie de Pologne.

Mennica Legacy Tower : Goettsch Partners

→ Dans le Musée d’Histoire Polonaise, qui retrace les grands moments de l’histoire du pays et met en avant ses traditions de liberté, AGC Glass Poland a fourni et installé 1 600 m² de verre Matelac Silver Clearvision, en 4 et 6 mm, pour 12 blocs sanitaires répartis aux niveaux –1, 0, +2 et +3. Le verre est doté du film de sécurité Safe+ qui garde le verre en place en cas de bris accidentel.

Musée d’Histoire Polonaise : WXCA Sp. z o. o. Musée d’Histoire Polonaise : WXCA Sp. z o. o.

Le Matelac Silver Clearvision s’inscrit dans le design contemporain et affiche les caractéristiques suivantes :

Surface mate qui limite les traces de doigts et facilite le nettoyage

Sécurité renforcée avec le film Safe+

Applications variées : revêtements muraux, crédences de cuisine, portes coulissantes.

Avec son aspect satiné élégant, c’est un choix idéal pour les architectes et les professionnels à la recherche d’un verre décoratif à la fois moderne, sobre et résistant.

Pour en savoir plus exit_to_app