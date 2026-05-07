Toiture panneaux sandwich ‪Joris Ide‬‬ et baie vitrée sur le bureau

Toiture panneaux sandwich Joris Ide et baie vitrée sur le bureau
Pour allier rapidité, performance thermique et esthétique, il s’appuie sur les panneaux sandwich de toiture JI Roof 1000 de Joris Ide, avec isolant PIR 100 mm (R > 4). Une solution qui simplifie la mise en œuvre, idéale en auto-construction, tout en permettant un rendu soigné avec débord de toiture.
Ce module pilote valide les choix techniques avant la réalisation des futurs hébergements et illustre une construction accessible, optimisée et largement partagée auprès d’une communauté engagée.
À travers ce projet, Joris Ide démontre la pertinence de l’enveloppe métallique pour des constructions légères, rapides et architecturales, en combinaison avec l’ossature bois.
Les tags associés
À Mordelles, une architecture du quotidien, précise et ouverte
La construction d’un équipement scolaire et périscolaire signé Tracks, constitue une nouvelle dynamique éducative pour la commune de Mordelles.
JI Brise Rising : la façade qui révèle l’architecture par la lumière
Rising transforme chaque façade en une matière vivante, grâce à un jeu unique de reliefs qui captent et diffusent la lumière.
Rénovation de toiture : un chantier exemplaire signé Ludovic Oudard avec Joris Ide
À Nogent-le-Roi, Ludovic Oudard rénove la toiture de son entrepôt (300 m²) avec le panneau isolé JI Roof 1000.
Brenac & Gonzalez & Associés réalise une école pas comme les autres
L’école des Fabriques conçue et réalisée par l’agence Brenac & Gonzalez & Associés appartient à la lignée des équipements scolaires dernière génération.