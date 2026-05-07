Toiture panneaux sandwich ‪Joris Ide‬‬ et baie vitrée sur le bureau

Pour allier rapidité, performance thermique et esthétique, il s’appuie sur les panneaux sandwich de toiture JI Roof 1000 de Joris Ide, avec isolant PIR 100 mm (R > 4). Une solution qui simplifie la mise en œuvre, idéale en auto-construction, tout en permettant un rendu soigné avec débord de toiture.

Ce module pilote valide les choix techniques avant la réalisation des futurs hébergements et illustre une construction accessible, optimisée et largement partagée auprès d’une communauté engagée.

À travers ce projet, Joris Ide démontre la pertinence de l’enveloppe métallique pour des constructions légères, rapides et architecturales, en combinaison avec l’ossature bois.

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