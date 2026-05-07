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Rénovation de toiture : un chantier exemplaire signé Ludovic Oudard avec Joris Ide

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Publié le 07 mai 2026
À Nogent-le-Roi, Ludovic Oudard rénove la toiture de son entrepôt (300 m²) avec le panneau isolé JI Roof 1000.

Cette solution acier “tout-en-un” allie rapidité de pose, performance thermique et durabilité.

Pensé comme un projet pédagogique, le chantier met en avant les bonnes pratiques du métier, la sécurité et l’efficacité des panneaux sandwich en rénovation. Une démonstration concrète des atouts de la toiture acier : légèreté, simplicité de mise en œuvre et performance énergétique.

 

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