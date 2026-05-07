Rénovation de toiture : un chantier exemplaire signé Ludovic Oudard avec Joris Ide

Cette solution acier “tout-en-un” allie rapidité de pose, performance thermique et durabilité.

Pensé comme un projet pédagogique, le chantier met en avant les bonnes pratiques du métier, la sécurité et l’efficacité des panneaux sandwich en rénovation. Une démonstration concrète des atouts de la toiture acier : légèreté, simplicité de mise en œuvre et performance énergétique.

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