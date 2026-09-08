Interclima 2026 : invitation gratuite, nouveautés et défis ROCKWOOL

Plombiers-chauffagistes, calorifugeurs, installateurs, distributeurs et prescripteurs du génie climatique : venez découvrir les solutions ROCKWOOL pour l’isolation des installations techniques, échanger avec nos experts et participer à nos animations.

« 3, 2, 1, Teclit ! » : relevez le défi

Vous êtes calorifugeur ou installateur ?

Testez votre rapidité avec notre challenge de pose Teclit ! Réalisez la pose le plus rapidement possible et tentez de décrocher l’un des trois meilleurs chronos.

À gagner : une tablette tactile renforcée Samsung Galaxy Tab Active4 Pro, un projecteur LED sans fil ou une caméra thermique FLIR ONE PRO.

Découvrez Flexorock

Vous êtes plombier-chauffagiste ou distributeur ?

Découvrez Flexorock, la coquille flexible en laine de roche conçue pour simplifier l’isolation des réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Flexible et légère, elle épouse les formes du réseau et permet notamment de réaliser les coudes sans découpe et sans mastic. Sa languette autocollante intégrée facilite et accélère également la pose.

Venez découvrir Flexorock en conditions réelles sur notre stand.

Vous êtes prescripteur du génie climatique ?

Participez au Quiz Expert ROCKWOOL et relevez le défi ! Testez vos connaissances sur l’isolation des installations techniques tout en découvrant nos dernières innovations. Participez au Quiz Expert et téléchargez votre invitation gratuite

Rendez-vous à INTERCLIMA

28 septembre – 1er octobre 2026

Paris Expo Porte de Versailles – Hall 7.3 – Stand M18

Les équipes ROCKWOOL vous attendent pour vous présenter leurs solutions, répondre à vos questions et vous faire découvrir leurs innovations.

Téléchargez une invitation gratuite

Pour en savoir plus exit_to_app