DXW : la fenêtre de toit plat conçue pour être praticable

La fenêtre praticable DXW a été spécialement conçue pour les toits plats qui servent également d’espaces de circulation ou de terrasses. Grâce à sa conception affleurante, elle s’intègre parfaitement à la surface du toit et permet une utilisation optimale de l’espace disponible.

Sa structure renforcée offre une excellente résistance aux charges et garantit une sécurité accrue au quotidien. La surface extérieure est dotée d’un revêtement antidérapant qui permet de circuler en toute confiance sur la fenêtre.

DXW constitue une solution idéale pour les terrasses accessibles, les patios de toiture et les aménagements contemporains à toit plat. Son vitrage à haute performance assure un apport généreux de lumière naturelle dans les espaces situés sous la toiture.

Équipée d’un triple vitrage avec un coefficient Ug de 0,5 W/m²K, la fenêtre DXW contribue à une excellente efficacité énergétique du bâtiment. Le vitrage sécurisé avec verre feuilleté améliore la protection des utilisateurs tout en augmentant la durabilité du produit.

Les profilés PVC multicavités remplis de matériau isolant renforcent encore ses performances thermiques. La conception de la fenêtre permet de créer une surface plane continue, sans obstacle ni émergence volumineuse sur le toit.

DXW répond parfaitement aux exigences des projets architecturaux modernes privilégiant la lumière, l’esthétique et la fonctionnalité.

La fenêtre peut être installée sur des toitures présentant une pente comprise entre 0° et 15°. Une rehausse dédiée permet également son installation sur des toitures végétalisées ou des configurations spécifiques.

DXW est compatible avec les accessoires intérieurs FAKRO, offrant davantage de confort et de possibilités d’aménagement. En combinant sécurité, résistance, isolation thermique et design épuré, la fenêtre praticable DXW représente une solution unique pour les toits plats accessibles.

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