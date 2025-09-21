Isoler un mur intérieur avec la solution thermo-acoustique Utherm Wall L Comfort d'Unilin Insulation

Découvrez dans cette vidéo les étapes d’installation de la solution Utherm Wall L Comfort dédiée à l’isolation des murs intérieurs. Cette vidéo vous permettra de visualiser toutes les étapes de l’installation de ce produit qui offre à la fois une isolation thermique et une isolation acoustique optimale. Conçue à base de polyuréthane, cette solution offre un gain d’espace important, grâce à sa performance en matière d’isolation thermique.