Isoler un mur intérieur avec la solution thermo-acoustique Utherm Wall L Comfort d'Unilin Insulation

Vidéo
Publié le 21 septembre 2025
Découvrez dans cette vidéo les étapes d’installation de la solution Utherm Wall L Comfort dédiée à l’isolation des murs intérieurs. Cette vidéo vous permettra de visualiser toutes les étapes de l’installation de ce produit qui offre à la fois une isolation thermique et une isolation acoustique optimale. Conçue à base de polyuréthane, cette solution offre un gain d’espace important, grâce à sa performance en matière d’isolation thermique.

 

Unilin Insulation SAS - Batiweb

Unilin Insulation développe depuis plus de 50 ans des solutions d’isolation pour toute la...

ZAC des Plaines - 86 rue de la Roselière
42450 Sury-le-Comtal
France

Plus d'informations


