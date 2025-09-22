Encore plus loin dans la performance avec Utherm Wall L Comfort

Ce chantier a été réalisé en partenariat avec ‪@labocaine85‬, Constructeur de Maisons Individuelles en Vendée. Ils ont opté pour notre plaque isolante bi-matière Utherm Wall L Comfort, avec une résistance thermique spéciale supérieure de 7,25.

Dans cette maison au Poiré-sur-Vie (85), tous les murs ont été isolés avec notre solution innovante. Celle-ci offre à la fois une isolation thermique et une isolation acoustique optimale, grâce à la combinaison Polyuréthane et Laine de Verre, et répond totalement aux exigences du client et de la RE 2020 en termes de performance.

