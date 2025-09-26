Une concurrence entre logement social et abordable ?

Au congrès HLM, le développement du logement abordable a fait débat, alors que pour certains il risquerait de rentrer en concurrence avec le logement social. Explications.

Alors que la Banque des Territoires a annoncé vouloir soutenir le logement intermédiaire à hauteur de 10 milliards d’euros en 2025 et 2026, la question du logement abordable a fait débat durant le congrès HLM qui s’est tenu à Paris.

Le logement abordable, une menace pour le logement social ?

En effet, certains craignent que les fonds du futur plan de l’Union européenne pour répondre à la crise du logement ne soient « siphonnés pour la production de logement abordable », – qui peut être considéré comme l’équivalent du logement locatif intermédiaire (LLI) en France – au détriment du logement social.

Dès son discours d’ouverture, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH) à appeler à privilégier les logements sociaux pour les ménages les plus modestes.

« Le logement intermédiaire est utile, le logement social est indispensable », a abondé Michel Ménard, président de la Fédération des offices publics de l'habitat (FOPH), estimant que le logement intermédiaire ne répond qu'aux besoins des classes moyennes en zone tendue.

Un développement indispensable pour d’autres

À l’inverse, Bruno Arcadipane, le président d’Action Logement, a estimé que le logement abordable était « essentiel », « même si le mot ne plaît pas à tout le monde ».

Valérie Fournier, présidente de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) – dont Action Logement fait partie – considère de son côté que le logement abordable a « toujours existé dans le logement social ».

Selon elle, on ne devrait pas séparer « le logement social d'un côté et le logement des autres de l'autre côté », mais privilégier un parcours résidentiel avec des ménages qui pourraient passer d'un logement social à un logement intermédiaire, puis à un premier achat immobilier aidé.

Par Claire Lemonnier