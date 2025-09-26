Point.P, marque du groupe Saint-Gobain, révèle les finalistes de ses Trophées d’Or de la Rénovation 2026, un événement biennal valorisant les chantiers de ses clients artisans. Leurs réalisations seront départagées en février 2026 lors d’une soirée de remise de prix, à la Tour Saint-Gobain.

Il est venu l’heure pour Point.P, spécialiste de la distribution de matériaux de construction en France, de dévoiler la liste des 18 finalistes des Trophées d’Or de la Rénovation 2026. Cet événement majeur du secteur met à l’honneur le savoir-faire, la créativité et l’engagement des artisans, clients de l’enseigne sur tout le territoire français.

Lors d’une cérémonie organisée le 6 février 2026 à la Tour Saint-Gobain (La Défense), 9 trophées seront remis pour cette édition 2026.

Parmi eux, le Trophée d’Or du chantier de Rénovation de l’année viendra distinguer le projet le plus emblématique. Ce trophée offrira au lauréat une visibilité importante en figurant à la Une du catalogue Matériaux & Outillage 2026 de Point.P, diffusé à plus de 300 000 exemplaires.

Six grandes catégories et deux prix spéciaux

Les finalistes de l’édition 2026 sont répartis dans 6 grandes catégories que sont : rénovation énergétique - éco responsable - rénovation d’une couverture/toiture - revêtement intérieurs et extérieurs - historique ou atypique - menuiserie et charpente.

Enfin, deux prix spéciaux viendront enrichir le palmarès. À commencer par le Trophée Génération Artisans, décerné aux professionnels les plus investis dans le programme Générations Artisans. Puis le Prix du Public, attribué au finaliste sur vote de l’auditoire parmi les trois vidéos ayant reçu le plus grand nombre de like lors de la campagne de promotion organisée sur les réseaux sociaux Point.P.

« Avec les Trophées d’Or de la Rénovation, Point.P met en lumière le talent, la créativité et la passion des artisans. Chaque projet finaliste illustre la richesse de notre secteur : savoir-faire traditionnels, innovations, engagement pour la performance ou encore volonté d’améliorer le confort de vie des habitants. Ces chantiers sont plus que des réalisations techniques : ils contribuent à transformer durablement nos logements, nos villes et notre patrimoine », souligne Bertrand Alard, directeur marketing de Point.P.

Pour découvrir le nom des finalistes et en savoir plus sur ledit événement, cliquez ici.



Par Jérémy Leduc