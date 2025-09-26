Avec un chiffre d’affaires en recul de 26,5 % au premier semestre 2025, Hexaôm parvient à maintenir une rentabilité correcte. Le groupe, leader français de la maison individuelle, anticipe une reprise plus franche dès 2026, porté par une forte dynamique commerciale et la diversification de ses activités.

Le groupe Hexaôm a confirmé, lors de la présentation de ses résultats semestriels, la solidité de son modèle malgré un environnement toujours tendu pour l’immobilier. Le chiffre d’affaires atteint 306,3 millions d'euros au 30 juin 2025, en repli de 26,5 % sur un an.

« Dans un contexte très délicat pour le marché de l’immobilier, nous avons réussi à maintenir une rentabilité honorable », a insisté Loïc Vandromme, directeur général du groupe.

Le résultat opérationnel courant ressort à 12,2 millions d'euros, soit une marge de 4 %, en progression par rapport aux 3,4 % enregistrés un an plus tôt. Le résultat net, à 5,4 millions d'euros, recule toutefois de près de 49 %.

« C’est une baisse attendue compte tenu du bas de cycle de production, mais elle reste contenue par nos efforts sur les coûts fixes et par l’effet relutif de l’intégration d’HDV », a expliqué Jean-Christophe Godet, directeur administratif et financier.

La maison individuelle reprend des couleurs

La construction de maisons reste le cœur de métier d’Hexaôm, représentant 77 % de son activité. Malgré un volume toujours en retrait, la marge opérationnelle de ce segment s’améliore nettement, à 3,2 % du chiffre d’affaires, contre 0,9 % au second semestre 2024.

Le groupe profite d’un net redressement du marché (+37 % depuis janvier), mais surtout d’une surperformance commerciale. « Nos prises de commandes bondissent de 84 % depuis le début de l’année, à 3 227 maisons à fin août. Cela va mécaniquement accroître nos parts de marché », a souligné Steve Beaudel, directeur commercial.

Autre signe encourageant, les contacts commerciaux (« leads ») progressent de 23 % sur le semestre. « Nos agences ont été réorganisées et renforcées pendant la crise. Aujourd’hui, elles sont prêtes à capter la reprise », a ajouté le directeur commercial.

Diversification : rénovation et promotion en soutien

La stratégie de diversification engagée ces dernières années porte ses fruits. L’activité rénovation affiche une marge record de 11,8 %, contre 6,3 % sur l’ensemble de 2024, grâce à l’essor des réseaux de franchisés Illico Travaux, Camif Habitat et Rénovert.

« Ce modèle est peu dépendant des aides publiques comme MaPrimeRénov’, ce qui nous conforte dans notre vision de long terme », a expliqué Loïc Vandromme.

La promotion immobilière, malgré un marché en difficulté, enregistre un chiffre d’affaires de 40,6 millions d'euros, en hausse de 66 %, et une marge de 4,2 %. « La prudence dans le montage de nos opérations et la qualité de nos programmes nous permettent de sortir progressivement de la crise », a commenté le directeur général. L’aménagement foncier, corrélé à la reprise de la construction, redevient également bénéficiaire.

L’intégration d’HDV, relais de croissance

L’acquisition du groupe HDV fin janvier 2025 a contribué à la performance opérationnelle, bien que son impact comptable réduise le résultat opérationnel du semestre.

« HDV apporte un portefeuille de commandes solide et une rentabilité immédiatement relutive », a précisé Jean-Christophe Godet. Cette intégration s’accompagne également d’un endettement supplémentaire, mais la trésorerie nette d’Hexaôm reste positive à 32,7 millions d'euros au 30 juin.

Perspectives : vigilance en 2025, confiance en 2026

Pour l’ensemble de 2025, Hexaôm prévoit un chiffre d’affaires en baisse limitée de 10 à 15 %, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 3 %. « Le rythme d’ouverture des chantiers du quatrième trimestre sera déterminant », a précisé Jean-Christophe Godet.

Le groupe se montre toutefois résolument optimiste pour la suite. « 2026 devrait marquer une forte inflexion, avec une croissance importante de notre chiffre d’affaires et une nette amélioration de la rentabilité », a affirmé Loïc Vandromme. « Grâce à notre maillage territorial, à la reprise du prêt à taux zéro et à notre diversification, nous sommes armés pour tirer parti du redressement du marché ».

Par Jérémy Leduc