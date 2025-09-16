STANLEY® France PRO-STACK™ : la solution de rangement modulable pour les pros
Sécurité chantier : toutes les solutions pour éviter le vol de matériel BTP
Vols sur les chantiers : outils, véhicules, engins… Découvrez les meilleures solutions pour sécuriser votre matériel BTP en 2025.
STANLEY® France : soulever, niveler, installer et ajuster avec facilité grâce à TradeLift™
Grâce à sa capacité de levage jusqu’à 150 kg et sa hauteur d’élévation de 220 mm, TradeLift™ vous permet d’effectuer seul des opérations complexes, en toute sécurité et sans effort. Polyvalent et robuste,...
Aussi mobile que pratique, le Trolley d’outils XL 2 de Wiha !
Parfaitement adapté pour les artisans qui se déplacent souvent, cette caisse à outils permet d’avoir à portée de main les nombreux outils nécessaire pour faire face à toutes les situations ! De plus, avec...
Comment bien préparer un chantier : check-list complète pour les pros
La préparation d'un chantier ne se résume pas à simplement poser les premières pierres ou à embaucher des ouvriers. C'est un processus détaillé qui demande une analyse minutieuse, une planification rigoureuse...