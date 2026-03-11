JELD-WEN France nomme Stéphane Gonzalez directeur des opérations France

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, Stéphane Gonzalez a construit un parcours complet et opérationnel, de la maintenance à la direction d’usine puis au pilotage d’organisations multi-sites. Il a débuté sa carrière au sein de Saint-Gobain Abrasives, où il a exercé pendant près de vingt ans, en France puis à l’international, en occupant successivement des fonctions de Project Engineer, Maintenance & Engineering Manager, Plant Manager et Operations Director. Il a ensuite poursuivi son parcours chez Owens Corning, groupe industriel américain, pendant près de huit ans, toujours sur des postes orientés opérations.

Dans ses nouvelles fonctions chez JELD-WEN France, Stéphane Gonzalez portera en priorité un enjeu majeur : la modernisation des sites industriels, combinant amélioration continue et investissements, afin de renforcer la performance globale, la qualité et la satisfaction client.

La feuille de route opérationnelle s’appuiera notamment sur une dynamique structurée d’excellence opérationnelle, intégrant des outils reconnus tels que le Lean, le 5S et la TPM, ainsi qu’un pilotage quotidien des indicateurs autour du système SPQCDI (Sécurité, People, Qualité, Coûts, Délais de livraison, Inventaires).

Dans ce cadre, Stéphane Gonzalez entend également renforcer la culture d’engagement vis-à-vis des clients, en travaillant sur la qualité, la fiabilité des délais et l’amélioration continue des performances.

Enfin, la nomination de Stéphane Gonzalez s’inscrit dans une dynamique forte de JELD-WEN France en matière de sécurité et de responsabilité sociétale, avec une attention particulière portée à la prévention au quotidien, et une reconnaissance RSE confirmée par la médaille d’or EcoVadis, obtenue pour la deuxième année consécutive.

« Je me réjouis de rejoindre un Comité de Direction qui conjugue l’expérience de talents engagés depuis de nombreuses années chez JELD-WEN et l’énergie de nouveaux membres aux parcours complémentaires. Cet équilibre est une richesse pour nourrir nos réflexions, challenger nos pratiques et accompagner les évolutions à venir. » Stéphane Gonzalez

