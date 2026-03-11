Installation au R404A : que faire ?

Souvent perçue comme complexe, administrative, lointaine… la F-Gas a en réalité un impact très concret sur le terrain :

Certains fluides sont interdits en installation neuve

D’autres deviennent rares à cause de la baisse des quotas

Les prix augmentent fortement

Les choix techniques engagent l’avenir des installations

La réglementation européenne (UE 2024/573) accélère encore la transition : réduction massive des HFC à fort PRG (Potentiel de Réchauffement Global), interdictions progressives, pression accrue sur la maintenance.

Alors, que faut-il vraiment comprendre ? Quels fluides disparaissent ? Que peut-on encore installer ? Quand faut-il remplacer, et quand un rétrofit est-il plus pertinent ?

Qu’est-ce que la réglementation F-Gas ?

La réglementation F-Gas encadre l’usage des gaz fluorés (notamment les HFC) utilisés dans :

La réfrigération commerciale et industrielle

La climatisation

Les pompes à chaleur

Ces fluides possèdent un PRG élevé, parfois plusieurs milliers de fois supérieur au CO₂.

L’objectif européen est clair : réduire progressivement ces gaz jusqu’à leur disparition quasi totale d’ici 2050.

Une réduction progressive des quotas : moins de fluides disponibles

Le règlement impose une baisse drastique des quantités de HFC mises sur le marché.

Période Quantité maximale autorisée (tonnes équivalent CO 2 ) 2025-2026 42 874 410 2027-2029 21 665 691 2030-2032 9 132 097 2036-2038 6 782 265 À partir de 2050 0

Conséquence directe : pénurie progressive + hausse des prix.

Quel impact pour votre métier d’installateur ?

La F-Gas change profondément votre quotidien.

En installation neuve : anticiper dès aujourd’hui

Installer un équipement neuf avec un fluide à fort PRG aujourd’hui, c’est exposer votre client à :

Une maintenance coûteuse

Une disponibilité incertaine

Une obsolescence rapide

Des interdictions à venir

Le choix du fluide devient stratégique.

En maintenance : s’adapter

Même si la maintenance reste possible, les HFC contenus dans les équipements restent soumis aux quotas. Donc même pour les recharges, l’offre se réduit.

Résultat :

Le prix des fluides augmente

Le risque de pénurie augmente

La nécessité de proposer des alternatives augmente aussi

Pour vos clients utilisateurs finaux

Vos clients comprennent déjà que :

Un fluide rare = maintenance plus chère

Les interdictions de fluide arrivent

Le changement d’installation coute beaucoup plus cher que le rétrofit

Quels fluides vont être interdits ou moins disponibles ?

C’est le point central, la réglementation fonctionne par seuils de PRG, avec des interdictions en neuf très précises.

Réfrigération commerciale et industrielle

→ Interdictions en installation neuve

Climatisation et Pompes à chaleur

→ Interdictions en installation neuve

En maintenance : ce qui va se passer

→ Réfrigération

À partir de 2032, la réglementation imposera une limite de 750 GWP maximum pour la maintenance. Les fluides comme le R134a, le R448A et le R449A, aujourd’hui très utilisés, seront alors interdits car leur GWP dépasse cette limite. Aussi, le R404A régénéré sera totalement interdit en 2030.

La solution A1 de rétrofit pour rester conforme après 2032 en remplacement R404A régénéré, R448A et R449A est le RS51 (R470B). Avec un GWP de 746, il respecte la future limite réglementaire et constitue une alternative pérenne en froid positif comme en froid négatif.

La solution A1 à faible GWP disponible en retrofit en remplacement du R134a est le RS20 (R480A). Avec un GWP de 291, il se situe largement en dessous de la future limite et permet d’anticiper sereinement la transition, tout en ayant un GWP deux fois inférieur au R513A.

Pour en savoir plus exit_to_app

→ Climatisation

À partir de 2026, la limite est fixée à 2500 GWP pour la maintenance des applications de climatisation. Le R410A n'est donc pas interdit et ne le sera pas dans le futur pour la maintenance. Cependant, sa disponibilité va fortement diminuer à cause de la réduction progressive des quotas et de son GWP élevé. Au 1er janvier 2027, les quotas baissent de 50% !

La seule alternative A1 en rétrofit du R410A est le RS53.

Pour en savoir plus exit_to_app

→ Climatisation automobile

Le R134a ne sera pas interdit dans la maintenance des équipements de climatisation automobile, mais il sera lui aussi fortement impacté par la baisse des quotas. Son fluide de rétrofit, le RS20 (R480A) au GWP de 291 tout en restant A1 est un drop'in sans aucun réglage nécessaire.

Pour en savoir plus exit_to_app

Quelles solutions pour les installateurs ?

Bonne nouvelle : la réglementation ne signifie pas “tout remplacer immédiatement”. Il existe deux stratégies claires :

Installation ancienne ou en fin de vie → remplacement

Si l’installation est :

vieille (>15 ans)

peu performante

fuyarde

coûteuse à maintenir

Le remplacement est la meilleure option.

Solutions durables :

conformité long terme

disponibilité assurée

meilleure performance énergétique

Installation en bon état → Rétrofit = solution intelligente

Si l’installation est mécaniquement saine :

Compresseurs OK

Réseau correct

Peu de fuite

Le rétrofit est la solution adaptée.

Pourquoi ?

Moins coûteux pour l’utilisateur final

Plus rapide à mettre en œuvre

Aligné avec la transition F-Gas

Plus simple pour l’installateur

Plus vertueux pour l’environnement : ne pas détruire l’installation, ne pas produire de nouvelles installations et diminuer le GWP

→ Les solutions Rétrofit RS

Les fluides RS permettent de remplacer un fluide à fort PRG par une alternative au plus faible GWP, accepté par la F-Gas en maintenance sans limite de temps et sans changer toute l’installation.

Exemple :

Chez Framacold, vous avez plus qu’un fluide : vous avez une solution

Framacold propose tous les fluides, y compris le R404A (régénéré), le R410A, le R448A, le R449A, R134a, etc... Mais pour vos installations existantes, la solution la plus pérenne, la plus économique et la plus disponible sur le long terme, c’est le RS20 (R480A), RS51 (R470B) et RS53 (R470A).

Avec Framacold :

Vous disposez de 100 dépôts en France pour un réapprovisionnement rapide

Vous achetez à prix fournisseur, même pour les petites quantités

Vous avez accès à un expert produit dédié

Pour recevoir la documentation, cliquez ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app