JI Nature Ébène : l’élégance du bois brûlé et la force de l’acier

Communiqué
Publié le 07 octobre 2025
JI Nature Ébène, une façade bois sans contrainte : esthétique, durable et sans entretien, pour sublimer vos projets architecturaux.
Avec JI Nature Ébène, donnez à vos projets architecturaux une touche contemporaine et raffinée, inspirée de la tradition japonaise du bois brûlé. Cette finition haut de gamme reproduit à la perfection l’aspect authentique du bois charbonné, tout en offrant les performances inégalées de l’acier prélaqué.

Pensé pour durer, le revêtement JI Nature Ébène bénéficie d’une peinture 45 µ résistante aux UV et aux intempéries, garantissant un rendu esthétique préservé au fil du temps. Contrairement au bois naturel, il ne nécessite aucun entretien et se protège naturellement contre le gonflement, les insectes et la pourriture.

Polyvalent, JI Nature Ébène s’adapte à tous vos projets : panneaux sandwich, bardages standards ou encore solutions architecturales plus créatives grâce aux gammes JI Breva, JI Brise, JI Sonora, JI Ouragan et JI Étésien. Pour une liberté totale, la gamme VARIO et JI Magine permettent des créations sur mesure, en géométrie, perforations et couleurs.

Avec ses lignes sobres et élégantes, JI Nature Ébène s’inscrit dans une vision moderne de l’architecture : des façades naturelles en apparence, mais pensées pour l’avenir grâce à la robustesse de l’acier.

Un choix évident pour allier esthétique, durabilité et innovation. Téléchargez le flyer.

Contactez nos équipes pour découvrir toutes nos possibilités et obtenir une offre adaptée à votre projet.

 

